Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu: Işık Ökte'nin de aralarında olduğu 14 şüpheli gözaltında

Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yaptıkları iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı. 16.09.2025, Sputnik Türkiye

Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu düzenlendi.Borsa İstanbul'da manipülasyonİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönündeki tespitler üzerine soruşturma başlatıldı.14 gözaltıBaşsavcılık, Işık Ökte’nin de arasında olduğu 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.Gözaltına alınan 14 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet" suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak akladığı belirlenen Investco Holding yetkilisi şüpheliler hakkında adli işlem gerçekleştirildiği bildirildi.Işık Ökte de gözaltındaBaşsavcılık, Yatırım Uzmanı Işık Ökte'nin de aralarında olduğu 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı.Işık Ökte kimdir? Ekonomist Işık Ökte neden gözaltına alındı?Işık Ökte, eğitimini Robert Koleji'nde tamamladıktan sonra ABD'de Hamilton College'de ekonomi ve matematik okumuştur. Profesyonel kariyerine 1994 yılında Goldman Sachs'ın yatırım bankacılığı bölümünde başlamış, ardından New York Borsası'nda Broadway Trading şirketinde görev yapmış, 2010'da Finans Invest'te Başkan Yardımcısı olmuş ve sonrasında Halk Invest ve TEB Invest'te stratejist olarak çalışmıştır. Şu anda finansal danışman ve fon yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Sosyal medyada yaptığı piyasa analizleri ve yatırım tavsiyeleriyle daha da tanınır hale gelmişti.Şirketlere incelemeAçıklamada, "Dosya kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun suçtan elde edilen değere ilişkin raporlarında geçen isim ve şirketler incelenmektedir. Eylemleri tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca, soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.​​​​​​​Investco Holding kimin? Mustafa Ünal kimdir? 2011 yılında kurulan Investco Holding, bir yatırım işletmesidir.Investco Holding’in yatırımları arasında Verusa Holding, Pan Teknoloji, Rem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Investat Holding Limited (Londra-Birleşik Krallık) yer almakta olup bu yatırımlar bünyesinde yenilenebilir enerji, madencilik, kimya, demir-çelik, teknoloji - yazılım, girişim sermayesi ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler bulunmaktadır.Investco Holding’in internet sitesindeki bilgilere göre yatırım yaptığı şirketler, faaliyetlerini Türkiye genelinde sürdürmekte olup ürünlerini ve projelerini Avrupa, Orta Doğu, Asya, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika’da pazarlamaktadır.

