https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/bm-israil-lubnana-saldirilariyla-1701-sayili-karari-ihlal-ediyor-1099503209.html

BM: İsrail, Lübnan’a saldırılarıyla 1701 sayılı kararı ihlal ediyor

BM: İsrail, Lübnan’a saldırılarıyla 1701 sayılı kararı ihlal ediyor

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), İsrail’in Lübnan’ın güneyinde gerçekleştirdiği hava saldırılarının BM Güvenlik Konseyinin (BMGK)... 19.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-19T12:55+0300

2025-09-19T12:55+0300

2025-09-19T12:55+0300

i̇srail- filistin çatışması

unifil

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

lübnan

i̇srail

ortadoğu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1b/1097389145_0:20:399:244_1920x0_80_0_0_5200f736408974fcb9857d97927b4e51.jpg

UNIFIL’den yapılan yazılı açıklamada, “Bu saldırılar, Kasım 2024’te sağlanan kırılgan istikrara doğrudan bir tehdit oluşturuyor ve sivillerin barışçıl bir çözüme ulaşılabileceğine dair güvenini zedeliyor” ifadelerine yer verildi.UNIFIL barış gücü askerlerinin her iki tarafa da destek vererek kararın uygulanmasını sağlamaya çalıştığını, Lübnan ordusu ile birlikte güneyde ve Mavi Hat boyunca günlük çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, “Deyr Kifa bölgesinde, Burc Kalaviyye yakınlarında bulunan iki barış gücü birliği, saldırılar nedeniyle güvenli bölgelere çekilmek zorunda kaldı. Bu ihlaller, Lübnanlı askerlerin, UNIFIL personelinin ve sivillerin hayatını ciddi şekilde tehlikeye attı” denildi.İsrail’in Lübnan’ın güneyinde gerçekleştirdiği hava saldırılarının BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararını açıkça ihlal ettiği aktarılan açıklamada, “İsrail ordusunu derhal ek saldırılara son vermeye ve Lübnan topraklarından tamamen çekilmeye çağırıyoruz” ifadesi kullanıldı.İsrail savaş uçakları, dün akşam saatlerinde Lübnan’ın güneyindeki 5 ayrı beldeye hava saldırıları düzenlemişti.Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlallerİsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada varlığını sürdürüyor.​​​​​​​UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar nedir?Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oybirliğiyle kabul etmişti.BM Güvenlik Konseyinin söz konusu kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/ab-komisyonunun-yaptirimlari-israil-ile-ticareti-askiya-almayi-onermiyoruz-1099439208.html

lübnan

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

unifil, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), lübnan, i̇srail, ortadoğu