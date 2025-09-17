https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/ab-komisyonunun-yaptirimlari-israil-ile-ticareti-askiya-almayi-onermiyoruz-1099439208.html

AB Komisyonu'nun yaptırımları: 'İsrail ile ticareti askıya almayı önermiyoruz'

AB Komisyonu'nun yaptırımları: 'İsrail ile ticareti askıya almayı önermiyoruz'

17.09.2025

AB Komisyonu'ndan üst düzey bir yetkili, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in İsrail'e karşı geçen hafta duyurduğu yaptırım teklifi ile Komisyon'un keseceği desteğin detaylarıyla ilgili bilgi verdi.Anadolu Ajansı'nın haberine göre AB Komisyonu'ndan üst düzey yetkili, "twinning" adı verilen ve AB üye ülkeleri ile İsrail makamlarını kamu yönetimi, mevzuat, enerji ve iklim politikası, istatistik gibi alanlarda teknik uzmanlık paylaşımı için eşleştiren kurumsal işbirliği programlarını hedef aldığını belirtti.Ayrıca, İsrail'in Abraham Anlaşmaları çerçevesinde bölgesel entegrasyonunu destekleyen projelerin finanse edildiği "bölgesel tesis"in de askıya alınacağını duyuran yetkili, "İsrail'e yönelik 2025 yılı için tahsisat yaklaşık 6 milyon avro. Henüz üye devletlerin onayına sunulmadı. Bu da askıya alınacak. Ayrıca geçmiş yıllarda başlatılan projeler için de hiçbir adım atılmayacak" dedi.Yetkili, 2020-2024 döneminde bu iki alanda toplam 14 milyon avro ayrıldığı, bunun 4,3 milyon avrosunun halihazırda sözleşmeye bağlandığı, yaklaşık 9,5 milyon avronun ise henüz sözleşmeye bağlanmadığı ve bunların da dondurulacağını kaydetti.Sadece ticarete ilişkin kısmi yaptırımYetkili, bu kapsamdaki yaptırımların AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın sadece ticarete ilişkin kısımlarını ve kısmen hedef alacağını bildirerek, bu tür anlaşmalarla serbest ticaret alanı oluşturulduğunu ve malların serbest dolaşımının sağlandığını ifade etti.'İsrail ile ticareti askıya almayı önermiyoruz'Yetkili, "Bugün odaklandığımız konu da bu. Önemli bir hususu netleştireyim. İsrail ile ticareti askıya almayı önermiyoruz. İsrail ile ticaret tercihlerini askıya almayı öneriyoruz. Bu da elbette önemli bir ayrımdır çünkü ticaret devam edecek ancak farklı koşullarda. Bu koşullar gümrük vergileri olacak" diye konuştu.

i̇srail

