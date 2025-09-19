https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/aziz-yildirim-kararini-acikladi-kongreye-katilmayacagim-1099500833.html

Aziz Yıldırım kararını açıkladı: 'Kongreye katılmayacağım'

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, olağanüstü genel kurula katılmayacağını söyledi. Yıldırım iki adayın da yanında olmadığını vurguladı.

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli takımda bu hafta sonu yapılacak olan seçimli olağanüstü genel kurul toplantısına katılmayacağını açıkladı. Yıldırım, "Halihazırdaki 2 başkan adayından herhangi birinin yanında da değilim" dedi.Kulübün yararına olmayacakFenerbahçe'de seçim öncesi açıklamalarda bulunan Yıldırım, "20-21 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleşecek olan olağanüstü genel kurulumuzla ilgili olarak düşüncelerimi, 3 Eylül'de yaptığım basın açıklamasıyla kamuoyuyla son derece şeffaf bir şekilde paylaşmıştım" ifadelerini kullandı.Yıldırım, "26 Temmuz'daki Yüksek Divan Kurulu toplantımızda ve 3 Eylül'deki yazılı açıklamamda da belirttiğim, "Eylül ayında bir kongre yapılmasının kulübün yararına olmayacağı ve bundan vazgeçilmesi gerektiği" düşüncemle paralel olarak, özü itibariyle Fenerbahçe'nin yararına olduğunu düşünmediğim bu kongreye katılmayı düşünmüyorum." dedi.İki adayın da yanında değilimEski başkan Yıldırım açıklamasına şöyle devam etti: "Bununla birlikte, halihazırdaki 2 başkan adayından herhangi birinin yanında da değilim. Tutumumun bu yönde olduğunu camiamızın bilgisine sunuyor, adımın adaylar lehine speküle edilmemesini herkesten rica ediyorum.Asıl vurgulamak istediğim konu ise, açıklanan genel kurul gündem maddeleri arasında, camiamızın seçilecek olan yeni yönetim kuruluna, olması gerekenin üzerinde yetki tanıyan ve yönetimi, kulübün sahibi konumuna taşıyan, 11, 12 ve 13.maddelerin veto edilmesini önemle tavsiye ediyorum. Söz konusu maddeler, genel kurul üyelerimizin, kulübün sahip olduğu varlıklar üzerindeki söz haklarını tümüyle yönetim kuruluna devretmekte, bu durum kulüp üyelerinin karar mekanizmasındaki etkinliğini sıfıra indirmektedir. Bu konu, bir sonraki olağan genel kurulda tüm ayrıntılarıyla ele alınıp sınırları ve tanımları iyice belirginleştirilmelidir. Sonuç olarak bu maddelerin genel kurul üyelerimiz tarafından bu haliyle veto edilmesi elzemdir. Bu hususları genel kurul üyelerimizin takdirlerine sunuyor, bu vesileyle yapılacak olan genel kurulun camiamıza hayırlı olmasını ve başarı getirmesini gönülden diliyorum. Saygı ve sevgilerimle"

