https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/fenerbahcede-hakan-bilal-kutlualp-adayliktan-cekildi-1099417855.html

Fenerbahçe'de Hakan Bilal Kutlualp adaylıktan çekildi

Fenerbahçe'de Hakan Bilal Kutlualp adaylıktan çekildi

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe’de 20-21 Eylül’de yapılacak Seçimli Olağanüstü Genel Kurul öncesinde başkan adaylarından Hakan Bilal Kutlualp, adaylıktan çekildiğini açıkladı. 16.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-16T19:01+0300

2025-09-16T19:01+0300

2025-09-16T19:01+0300

spor

hakan bilal kutlualp

fenerbahçe

fenerbahçe spor kulübü

aday

başkan aday adayı

aday listesi

sadettin saran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/10/1099417510_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f6839166137f5bcab34015b7286b8a66.jpg

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp, Sadettin Saran lehine adaylıktan çekildi.Kutlualp, yaptığı açıklamada Fenerbahçe’nin geleceğini kişisel hedeflerin önünde tutarak bu kararı aldığını belirtti. Geçmişte Aziz Yıldırım yönetiminde şampiyonluklar yaşadığını hatırlatan Kutlualp, camiada iki adayın birleşmesine dair yoğun talep bulunduğunu ve anketlerde Sadettin Saran’ın önde göründüğünü ifade etti.Kutlualp, “Oyların bölünmesine engel olmak ve kulübümüzün geleceğini düşünerek Sadettin Saran lehine adaylıktan çekiliyorum” dedi.Sadettin Saran’ın adaylığıyla ilgili hukuki bir engel bulunmadığını vurgulayan Kutlualp, seçimde kazananın Fenerbahçe olması gerektiğini söyledi.Kutlualp, adaylık sürecinde kendisine destek veren tüm taraftarlara teşekkür ederek, “Tek gayemiz Fenerbahçe’dir. Dün olduğu gibi gelecekte de kulübümüz için elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/fenerbahce-baskani-koc-yedigim-linci-kimse-yememistir-1099329387.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hakan bilal kutlualp, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, aday, başkan aday adayı, aday listesi, sadettin saran