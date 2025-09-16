Türkiye
Fenerbahçe'de Hakan Bilal Kutlualp adaylıktan çekildi
Fenerbahçe'de Hakan Bilal Kutlualp adaylıktan çekildi
Fenerbahçe’de 20-21 Eylül’de yapılacak Seçimli Olağanüstü Genel Kurul öncesinde başkan adaylarından Hakan Bilal Kutlualp, adaylıktan çekildiğini açıkladı. 16.09.2025, Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp, Sadettin Saran lehine adaylıktan çekildi.Kutlualp, yaptığı açıklamada Fenerbahçe’nin geleceğini kişisel hedeflerin önünde tutarak bu kararı aldığını belirtti. Geçmişte Aziz Yıldırım yönetiminde şampiyonluklar yaşadığını hatırlatan Kutlualp, camiada iki adayın birleşmesine dair yoğun talep bulunduğunu ve anketlerde Sadettin Saran’ın önde göründüğünü ifade etti.Kutlualp, “Oyların bölünmesine engel olmak ve kulübümüzün geleceğini düşünerek Sadettin Saran lehine adaylıktan çekiliyorum” dedi.Sadettin Saran’ın adaylığıyla ilgili hukuki bir engel bulunmadığını vurgulayan Kutlualp, seçimde kazananın Fenerbahçe olması gerektiğini söyledi.Kutlualp, adaylık sürecinde kendisine destek veren tüm taraftarlara teşekkür ederek, “Tek gayemiz Fenerbahçe’dir. Dün olduğu gibi gelecekte de kulübümüz için elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe’de 20-21 Eylül’de yapılacak Seçimli Olağanüstü Genel Kurul öncesinde başkan adaylarından Hakan Bilal Kutlualp, adaylıktan çekildiğini açıkladı.
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp, Sadettin Saran lehine adaylıktan çekildi.
Kutlualp, yaptığı açıklamada Fenerbahçe’nin geleceğini kişisel hedeflerin önünde tutarak bu kararı aldığını belirtti. Geçmişte Aziz Yıldırım yönetiminde şampiyonluklar yaşadığını hatırlatan Kutlualp, camiada iki adayın birleşmesine dair yoğun talep bulunduğunu ve anketlerde Sadettin Saran’ın önde göründüğünü ifade etti.
Kutlualp, “Oyların bölünmesine engel olmak ve kulübümüzün geleceğini düşünerek Sadettin Saran lehine adaylıktan çekiliyorum” dedi.
Sadettin Saran’ın adaylığıyla ilgili hukuki bir engel bulunmadığını vurgulayan Kutlualp, seçimde kazananın Fenerbahçe olması gerektiğini söyledi.
Kutlualp, adaylık sürecinde kendisine destek veren tüm taraftarlara teşekkür ederek, “Tek gayemiz Fenerbahçe’dir. Dün olduğu gibi gelecekte de kulübümüz için elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
