Antik Yunan heykelindeki 'laptop' detayı, zaman yolculuğu tartışması başlattı
Antik Yunan heykelindeki ‘laptop’ detayı, zaman yolculuğu tartışması başlattı
Los Angeles'taki Getty Villa'da sergilenen Antik Yunan heykeli, bir kadının laptop benzeri bir nesneyi açarken tasvir edilmesi nedeniyle sosyal medyada 'zaman yolculuğu' iddialarını gündeme getirdi.
Yaklaşık MÖ 1000 yılına tarihlenen mermer heykel, “Grave Naiskos of an Enthroned Woman with an Attendant” adıyla biliniyor. 37 inç uzunluğundaki eserde, oturan bir kadının yanında duran görevlinin elinde açılmış halde duran, laptopa benzeyen bir nesne görülüyor. Nesnenin yan tarafındaki iki delik ise sosyal medyada USB girişi veya kulaklık jakı olarak yorumlanınca, eserin zaman yolculuğunun kanıtı olabileceği teorileri ortaya atıldı.Uzmanlar: Laptop değil, gölge kutusuAncak Getty Koleksiyonu, söz konusu nesnenin aslında Antik Yunan’da cenaze ritüellerinde kullanılan gölge kutusu olduğunu açıkladı. Açıklamada, heykelin ölen kadını betimlediği ve kadının, görevlinin elindeki kutuya uzandığının görüldüğü belirtildi. Bu tarz sahnelerin Antik Yunan cenaze sanatında yaygın olduğu vurgulandı.Delikler antik bir onarıma aitHeykeldeki dikkat çeken iki deliğin ise zaman yolculuğu ile ilgisi bulunmuyor. Uzmanlara göre bu delikler, kayıp bir mermer parçayı sabitlemek için kullanılan metal pimlere ait izlerden ibaret. Kutunun inceliği de, heykelin gerçekçi bir nesne değil, ölen kadının zenginlik ve statüsünü simgeleyen sanatsal bir tasvir olduğuna işaret ediyor.Getty Villa’da sergileniyorZaman yolculuğu teorilerini yıkan bu açıklamaya rağmen eser, sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor. Antik Yunan döneminin ilgi çekici sanat eserlerinden biri olan heykel, günümüzde Los Angeles’taki Getty Villa’da ziyarete açık.
Antik Yunan heykelindeki ‘laptop’ detayı, zaman yolculuğu tartışması başlattı

14:14 19.09.2025
© FotoğrafAntik Yunan heykelindeki ‘laptop’ detayı zaman yolculuğu tartışması başlattı
Antik Yunan heykelindeki ‘laptop’ detayı zaman yolculuğu tartışması başlattı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2025
© Fotoğraf
Abone ol
Los Angeles’taki Getty Villa’da sergilenen Antik Yunan heykeli, bir kadının laptop benzeri bir nesneyi açarken tasvir edilmesi nedeniyle sosyal medyada 'zaman yolculuğu' iddialarını gündeme getirdi. Uzmanlara göre ise eserde görülen nesne, aslında Antik Yunan cenaze sanatında kullanılan bir 'gölge kutusu'.
Yaklaşık MÖ 1000 yılına tarihlenen mermer heykel, “Grave Naiskos of an Enthroned Woman with an Attendant” adıyla biliniyor. 37 inç uzunluğundaki eserde, oturan bir kadının yanında duran görevlinin elinde açılmış halde duran, laptopa benzeyen bir nesne görülüyor. Nesnenin yan tarafındaki iki delik ise sosyal medyada USB girişi veya kulaklık jakı olarak yorumlanınca, eserin zaman yolculuğunun kanıtı olabileceği teorileri ortaya atıldı.

Uzmanlar: Laptop değil, gölge kutusu

Ancak Getty Koleksiyonu, söz konusu nesnenin aslında Antik Yunan’da cenaze ritüellerinde kullanılan gölge kutusu olduğunu açıkladı. Açıklamada, heykelin ölen kadını betimlediği ve kadının, görevlinin elindeki kutuya uzandığının görüldüğü belirtildi. Bu tarz sahnelerin Antik Yunan cenaze sanatında yaygın olduğu vurgulandı.

Delikler antik bir onarıma ait

Heykeldeki dikkat çeken iki deliğin ise zaman yolculuğu ile ilgisi bulunmuyor. Uzmanlara göre bu delikler, kayıp bir mermer parçayı sabitlemek için kullanılan metal pimlere ait izlerden ibaret. Kutunun inceliği de, heykelin gerçekçi bir nesne değil, ölen kadının zenginlik ve statüsünü simgeleyen sanatsal bir tasvir olduğuna işaret ediyor.

Getty Villa’da sergileniyor

Zaman yolculuğu teorilerini yıkan bu açıklamaya rağmen eser, sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor. Antik Yunan döneminin ilgi çekici sanat eserlerinden biri olan heykel, günümüzde Los Angeles’taki Getty Villa’da ziyarete açık.
