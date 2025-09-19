https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/antik-yunan-heykelindeki-laptop-detayi-zaman-yolculugu-tartismasi-baslatti-1099506110.html
Antik Yunan heykelindeki ‘laptop’ detayı, zaman yolculuğu tartışması başlattı
Antik Yunan heykelindeki ‘laptop’ detayı, zaman yolculuğu tartışması başlattı
Sputnik Türkiye
Los Angeles’taki Getty Villa’da sergilenen Antik Yunan heykeli, bir kadının laptop benzeri bir nesneyi açarken tasvir edilmesi nedeniyle sosyal medyada 'zaman... 19.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-19T14:14+0300
2025-09-19T14:14+0300
2025-09-19T14:14+0300
yaşam
usb
abd
yunan
antik yunan
heykel
arkeolojik kazı
arkeolojik kazı
arkeoloji
arkeolojik keşif
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/13/1099506911_0:0:701:395_1920x0_80_0_0_09fc5af6d398be9bdeb6d0d9e59101f8.jpg
Yaklaşık MÖ 1000 yılına tarihlenen mermer heykel, “Grave Naiskos of an Enthroned Woman with an Attendant” adıyla biliniyor. 37 inç uzunluğundaki eserde, oturan bir kadının yanında duran görevlinin elinde açılmış halde duran, laptopa benzeyen bir nesne görülüyor. Nesnenin yan tarafındaki iki delik ise sosyal medyada USB girişi veya kulaklık jakı olarak yorumlanınca, eserin zaman yolculuğunun kanıtı olabileceği teorileri ortaya atıldı.Uzmanlar: Laptop değil, gölge kutusuAncak Getty Koleksiyonu, söz konusu nesnenin aslında Antik Yunan’da cenaze ritüellerinde kullanılan gölge kutusu olduğunu açıkladı. Açıklamada, heykelin ölen kadını betimlediği ve kadının, görevlinin elindeki kutuya uzandığının görüldüğü belirtildi. Bu tarz sahnelerin Antik Yunan cenaze sanatında yaygın olduğu vurgulandı.Delikler antik bir onarıma aitHeykeldeki dikkat çeken iki deliğin ise zaman yolculuğu ile ilgisi bulunmuyor. Uzmanlara göre bu delikler, kayıp bir mermer parçayı sabitlemek için kullanılan metal pimlere ait izlerden ibaret. Kutunun inceliği de, heykelin gerçekçi bir nesne değil, ölen kadının zenginlik ve statüsünü simgeleyen sanatsal bir tasvir olduğuna işaret ediyor.Getty Villa’da sergileniyorZaman yolculuğu teorilerini yıkan bu açıklamaya rağmen eser, sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor. Antik Yunan döneminin ilgi çekici sanat eserlerinden biri olan heykel, günümüzde Los Angeles’taki Getty Villa’da ziyarete açık.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/dunyanin-cekirdeginin-altinda-800-kilometrelik-dev-yapilar-kesfedildi-insanlik-tarihi-kokten-1099504958.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/13/1099506911_0:0:685:513_1920x0_80_0_0_3c5783e851b0d1c1fbd92c4618836e9b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
usb, abd, yunan, antik yunan, heykel, arkeolojik kazı, arkeolojik kazı, arkeoloji, arkeolojik keşif, arkeolojik kazı, arkeolojik kalıntı, arkeolojik sit alanı
usb, abd, yunan, antik yunan, heykel, arkeolojik kazı, arkeolojik kazı, arkeoloji, arkeolojik keşif, arkeolojik kazı, arkeolojik kalıntı, arkeolojik sit alanı
Antik Yunan heykelindeki ‘laptop’ detayı, zaman yolculuğu tartışması başlattı
Los Angeles’taki Getty Villa’da sergilenen Antik Yunan heykeli, bir kadının laptop benzeri bir nesneyi açarken tasvir edilmesi nedeniyle sosyal medyada 'zaman yolculuğu' iddialarını gündeme getirdi. Uzmanlara göre ise eserde görülen nesne, aslında Antik Yunan cenaze sanatında kullanılan bir 'gölge kutusu'.
Yaklaşık MÖ 1000 yılına tarihlenen mermer heykel, “Grave Naiskos of an Enthroned Woman with an Attendant” adıyla biliniyor. 37 inç uzunluğundaki eserde, oturan bir kadının yanında duran görevlinin elinde açılmış halde duran, laptopa benzeyen bir nesne görülüyor. Nesnenin yan tarafındaki iki delik ise sosyal medyada USB girişi veya kulaklık jakı olarak yorumlanınca, eserin zaman yolculuğunun kanıtı olabileceği teorileri ortaya atıldı.
Uzmanlar: Laptop değil, gölge kutusu
Ancak Getty Koleksiyonu, söz konusu nesnenin aslında Antik Yunan’da cenaze ritüellerinde kullanılan gölge kutusu olduğunu açıkladı. Açıklamada, heykelin ölen kadını betimlediği ve kadının, görevlinin elindeki kutuya uzandığının görüldüğü belirtildi. Bu tarz sahnelerin Antik Yunan cenaze sanatında yaygın olduğu vurgulandı.
Delikler antik bir onarıma ait
Heykeldeki dikkat çeken iki deliğin ise zaman yolculuğu ile ilgisi bulunmuyor. Uzmanlara göre bu delikler, kayıp bir mermer parçayı sabitlemek için kullanılan metal pimlere ait izlerden ibaret. Kutunun inceliği de, heykelin gerçekçi bir nesne değil, ölen kadının zenginlik ve statüsünü simgeleyen sanatsal bir tasvir olduğuna işaret ediyor.
Getty Villa’da sergileniyor
Zaman yolculuğu teorilerini yıkan bu açıklamaya rağmen eser, sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor. Antik Yunan döneminin ilgi çekici sanat eserlerinden biri olan heykel, günümüzde Los Angeles’taki Getty Villa’da ziyarete açık.