Alanya'da orman yangını çıktı: Alevler yerleşim yerine yaklaştı

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınının yerleşim alanlarına kadar ulaştığı açıklandı. Bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edilirken, yetkililer... 19.09.2025

Alanya’da ormanlık alanda başlayan yangın yerleşim yerlerine kadar ulaştı.Belediyenin itfaiye ve orman ekipleri bölgeye sevk edilirken, yangına müdahale çalışmaları devam ediyor. Ekipler yerleşim alanlarını korumak için yoğun çaba harcıyor.

