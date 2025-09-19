Türkiye
Alanya'da orman yangını çıktı: Alevler yerleşim yerine yaklaştı
Alanya'da orman yangını çıktı: Alevler yerleşim yerine yaklaştı
Antalya’nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınının yerleşim alanlarına kadar ulaştığı açıklandı. Bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edilirken, yetkililer... 19.09.2025, Sputnik Türkiye
Alanya’da ormanlık alanda başlayan yangın yerleşim yerlerine kadar ulaştı.Belediyenin itfaiye ve orman ekipleri bölgeye sevk edilirken, yangına müdahale çalışmaları devam ediyor. Ekipler yerleşim alanlarını korumak için yoğun çaba harcıyor.
Alanya'da orman yangını çıktı: Alevler yerleşim yerine yaklaştı

00:50 19.09.2025
Antalya’nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınının yerleşim alanlarına kadar ulaştığı açıklandı. Bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edilirken, yetkililer halkı tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Alanya’da ormanlık alanda başlayan yangın yerleşim yerlerine kadar ulaştı.
Belediyenin itfaiye ve orman ekipleri bölgeye sevk edilirken, yangına müdahale çalışmaları devam ediyor. Ekipler yerleşim alanlarını korumak için yoğun çaba harcıyor.
Balıkesir'de orman yangını çıktı
Dün, 21:47
