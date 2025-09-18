https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/balikesirde-orman-yangini-cikti-1099482538.html

Balıkesir'de orman yangını çıktı

Balıkesir'de orman yangını çıktı

Sputnik Türkiye

Balıkesir’in Dursunbey ilçesi Küçükler Mahallesi’nde orman yangını çıktı. Yangına Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekipleriyle birlikte Balıkesir Büyükşehir... 18.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-18T21:47+0300

2025-09-18T21:47+0300

2025-09-18T21:47+0300

türki̇ye

balıkesir

balıkesir büyükşehir belediyesi

balıkesir valiliği

yangın

yangın söndürme

yangın helikopteri

yangın söndürme tüpü

yangın alarmı

yangın felaketi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/12/1099482296_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_606ac83738d57cbfb8bdbd7b591a7c71.jpg

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sosyal medya hesabından çıkan yangına dair açıklama yaptı.Akın, “Dursunbey Küçükler Mahallemizde ormanlık alanda çıkan yangına OGM ekipleriyle beraber Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerimiz müdahale ediyor. Yangının en kısa sürede kontrol altına alınmasını temenni ediyorum. Tüm birimlerimizle koordineli bir şekilde sahadayız ve süreci anbean takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/canakkalede-orman-yangini-tarim-arazisinde-basladi-ormana-sicradi-1099478590.html

türki̇ye

balıkesir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

balıkesir, balıkesir büyükşehir belediyesi, balıkesir valiliği, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi