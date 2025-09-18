https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/balikesirde-orman-yangini-cikti-1099482538.html
Balıkesir'de orman yangını çıktı
Balıkesir'de orman yangını çıktı
Sputnik Türkiye
Balıkesir’in Dursunbey ilçesi Küçükler Mahallesi’nde orman yangını çıktı. Yangına Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekipleriyle birlikte Balıkesir Büyükşehir... 18.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-18T21:47+0300
2025-09-18T21:47+0300
2025-09-18T21:47+0300
türki̇ye
balıkesir
balıkesir büyükşehir belediyesi
balıkesir valiliği
yangın
yangın söndürme
yangın helikopteri
yangın söndürme tüpü
yangın alarmı
yangın felaketi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/12/1099482296_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_606ac83738d57cbfb8bdbd7b591a7c71.jpg
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sosyal medya hesabından çıkan yangına dair açıklama yaptı.Akın, “Dursunbey Küçükler Mahallemizde ormanlık alanda çıkan yangına OGM ekipleriyle beraber Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerimiz müdahale ediyor. Yangının en kısa sürede kontrol altına alınmasını temenni ediyorum. Tüm birimlerimizle koordineli bir şekilde sahadayız ve süreci anbean takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/canakkalede-orman-yangini-tarim-arazisinde-basladi-ormana-sicradi-1099478590.html
türki̇ye
balıkesir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/12/1099482296_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8accf4b58b8dbcc4fb39c0f05239066d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
balıkesir, balıkesir büyükşehir belediyesi, balıkesir valiliği, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi
balıkesir, balıkesir büyükşehir belediyesi, balıkesir valiliği, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi
Balıkesir'de orman yangını çıktı
Balıkesir’in Dursunbey ilçesi Küçükler Mahallesi’nde orman yangını çıktı. Yangına Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekipleriyle birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi müdahale ediyor.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sosyal medya hesabından çıkan yangına dair açıklama yaptı.
Akın, “Dursunbey Küçükler Mahallemizde ormanlık alanda çıkan yangına OGM ekipleriyle beraber Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerimiz müdahale ediyor. Yangının en kısa sürede kontrol altına alınmasını temenni ediyorum. Tüm birimlerimizle koordineli bir şekilde sahadayız ve süreci anbean takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.