Balıkesir'de orman yangını çıktı
Balıkesir'de orman yangını çıktı
Balıkesir'in Dursunbey ilçesi Küçükler Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Yangına Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekipleriyle birlikte Balıkesir Büyükşehir... 18.09.2025
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sosyal medya hesabından çıkan yangına dair açıklama yaptı.Akın, “Dursunbey Küçükler Mahallemizde ormanlık alanda çıkan yangına OGM ekipleriyle beraber Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerimiz müdahale ediyor. Yangının en kısa sürede kontrol altına alınmasını temenni ediyorum. Tüm birimlerimizle koordineli bir şekilde sahadayız ve süreci anbean takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.
balıkesir, balıkesir büyükşehir belediyesi, balıkesir valiliği, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi
Balıkesir’in Dursunbey ilçesi Küçükler Mahallesi’nde orman yangını çıktı. Yangına Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekipleriyle birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi müdahale ediyor.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sosyal medya hesabından çıkan yangına dair açıklama yaptı.
Akın, “Dursunbey Küçükler Mahallemizde ormanlık alanda çıkan yangına OGM ekipleriyle beraber Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerimiz müdahale ediyor. Yangının en kısa sürede kontrol altına alınmasını temenni ediyorum. Tüm birimlerimizle koordineli bir şekilde sahadayız ve süreci anbean takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.
