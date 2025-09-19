https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/alanya-koycegiz-ve-milas-orman-yanginlarinda-son-durum-alevler-seralara-zarar-verdi-bazi-evler-1099490655.html

Alanya, Köyceğiz ve Milas orman yangınlarında son durum: Alevler seralara zarar verdi, bazı evler tahliye edildi

Alanya, Köyceğiz ve Milas orman yangınlarında son durum: Alevler seralara zarar verdi, bazı evler tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ve Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahale devam ediyor. Alevler, kuvvetli... 19.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-19T07:49+0300

2025-09-19T07:49+0300

2025-09-19T07:59+0300

türki̇ye

muğla orman bölge müdürlüğü

afad

alanya

köyceğiz

milas

orman

orman yangını

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/13/1099489584_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_cb923942d6a5134741b1163764db9adc.jpg

Muğla'nın Milas ilçesinin Kıyıkışlacık Mahallesi'nde yol kenarında başlayan yangın kuvvetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz, iş makineleri, orman işçileri ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için gece boyu çalışma yürüttü. Bazı gönüllüler ile vatandaşlar da ekiplere destek verdi. Yangın geniş bir alana yayıldı ve ekiplerin alevlerle yoğun mücadelesi devam ediyor.Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Akköprü Mahallesi Bozburun mevkisinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerle mücadele devam ediyor.Alevler seralara hasara neden oldu: Bazı evler boşaltıldıAntalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Aliefendi Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yerleşim yerlerine yakın bölgeye ulaştı.İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Bölgede tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulandı.Yangının etkili olduğu Aliefendi Mahallesi'nde bazı evler boşaltıldı. Alevler, sera ve bahçelerde de hasara neden oldu.Bölgede incelemelerde bulunan Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, tüm kurum ve ekiplerin yangın için seferber edildiğini bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/alanyada-orman-yangini-cikti-alevler-yerlesim-yerine-yaklasti-1099485944.html

türki̇ye

alanya

köyceğiz

milas

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

muğla orman bölge müdürlüğü, afad, alanya, köyceğiz, milas, orman, orman yangını