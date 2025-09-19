Türkiye
Alanya, Köyceğiz ve Milas orman yangınlarında son durum: Alevler seralara zarar verdi, bazı evler tahliye edildi
Alanya, Köyceğiz ve Milas orman yangınlarında son durum: Alevler seralara zarar verdi, bazı evler tahliye edildi
Antalya'nın Alanya ilçesinde, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ve Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahale devam ediyor. Alevler, kuvvetli... 19.09.2025, Sputnik Türkiye
Muğla'nın Milas ilçesinin Kıyıkışlacık Mahallesi'nde yol kenarında başlayan yangın kuvvetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz, iş makineleri, orman işçileri ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için gece boyu çalışma yürüttü. Bazı gönüllüler ile vatandaşlar da ekiplere destek verdi. Yangın geniş bir alana yayıldı ve ekiplerin alevlerle yoğun mücadelesi devam ediyor.Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Akköprü Mahallesi Bozburun mevkisinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerle mücadele devam ediyor.Alevler seralara hasara neden oldu: Bazı evler boşaltıldıAntalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Aliefendi Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yerleşim yerlerine yakın bölgeye ulaştı.İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Bölgede tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulandı.Yangının etkili olduğu Aliefendi Mahallesi'nde bazı evler boşaltıldı. Alevler, sera ve bahçelerde de hasara neden oldu.Bölgede incelemelerde bulunan Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, tüm kurum ve ekiplerin yangın için seferber edildiğini bildirdi.
Alanya, Köyceğiz ve Milas orman yangınlarında son durum: Alevler seralara zarar verdi, bazı evler tahliye edildi

07:49 19.09.2025 (güncellendi: 07:59 19.09.2025)
Abone ol
Antalya'nın Alanya ilçesinde, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ve Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahale devam ediyor. Alevler, kuvvetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayarak hızla yayıldı.
Muğla'nın Milas ilçesinin Kıyıkışlacık Mahallesi'nde yol kenarında başlayan yangın kuvvetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz, iş makineleri, orman işçileri ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için gece boyu çalışma yürüttü. Bazı gönüllüler ile vatandaşlar da ekiplere destek verdi. Yangın geniş bir alana yayıldı ve ekiplerin alevlerle yoğun mücadelesi devam ediyor.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Akköprü Mahallesi Bozburun mevkisinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerle mücadele devam ediyor.

Alevler seralara hasara neden oldu: Bazı evler boşaltıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Aliefendi Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yerleşim yerlerine yakın bölgeye ulaştı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Bölgede tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulandı.
Yangının etkili olduğu Aliefendi Mahallesi'nde bazı evler boşaltıldı. Alevler, sera ve bahçelerde de hasara neden oldu.
Bölgede incelemelerde bulunan Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, tüm kurum ve ekiplerin yangın için seferber edildiğini bildirdi.
"Aliefendi Mahallesi'nde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle İspatlı Mahallesi'ne sıçradı. Çok şükür şu ana kadar bir can kaybı bulunmamaktadır. Ekiplerimiz, alevlerin önünü kesmek için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Yangını bir an önce kontrol altına almak ve tehlikeyi bertaraf etmek için tüm kurumlarımızla var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."
Alanya'da orman yangını çıktı: Alevler yerleşim yerine yaklaştı
