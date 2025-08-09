Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Gazze'deki son durumu görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Gazze'deki son durumu görüştü
2025-08-09T18:40+0300
2025-08-09T18:51+0300
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonla görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in, Gazze'nin tümünü askeri kontrol altına alma kararının asla kabul edilemeyeceğini, Türkiye’nin bölgede ateşkesin sağlanması için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü ifade ettiİsrail'in kararı asla kabul edilemez vurgusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve son durum ele alındı. Erdoğan görüşmede, İsrail'in, Gazze'nin tümünü askeri kontrol altına alma kararının asla kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, Türkiye'nin bölgede ateşkesin sağlanması için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü ifade etti.Fransa, İngiltere ve Kanada'nın Filistin Devleti'ni tanıyabileceklerine dair açıklamalarının kıymetli olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'da İsrail'e yönelik eleştirilerin dozunun arttığını, Türkiye'nin Filistin'in yanında durarak bölgede kalıcı barış ve huzurun tesisi için çalışmaya devam edeceğini belirtti.
18:40 09.08.2025 (güncellendi: 18:51 09.08.2025)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'deki son durumu görüştü.
İsrail'in kararı asla kabul edilemez vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve son durum ele alındı. Erdoğan görüşmede, İsrail'in, Gazze'nin tümünü askeri kontrol altına alma kararının asla kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, Türkiye'nin bölgede ateşkesin sağlanması için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü ifade etti.
Fransa, İngiltere ve Kanada'nın Filistin Devleti'ni tanıyabileceklerine dair açıklamalarının kıymetli olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'da İsrail'e yönelik eleştirilerin dozunun arttığını, Türkiye'nin Filistin'in yanında durarak bölgede kalıcı barış ve huzurun tesisi için çalışmaya devam edeceğini belirtti.
