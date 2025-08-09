https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/cumhurbaskani-erdogan-filistin-devlet-baskani-abbas-ile-gazzedeki-son-durumu-gorustu-1098473292.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Gazze'deki son durumu görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Gazze'deki son durumu görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'deki son durumu görüştü. 09.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-09T18:40+0300
2025-08-09T18:40+0300
2025-08-09T18:51+0300
türki̇ye
gazze
i̇srail
recep tayyip erdoğan
mahmud abbas
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0e/1086850408_0:217:2869:1831_1920x0_80_0_0_10023c7827742e6bdcceec5ef716ce49.jpg
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonla görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in, Gazze'nin tümünü askeri kontrol altına alma kararının asla kabul edilemeyeceğini, Türkiye’nin bölgede ateşkesin sağlanması için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü ifade ettiİsrail'in kararı asla kabul edilemez vurgusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve son durum ele alındı. Erdoğan görüşmede, İsrail'in, Gazze'nin tümünü askeri kontrol altına alma kararının asla kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, Türkiye'nin bölgede ateşkesin sağlanması için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü ifade etti.Fransa, İngiltere ve Kanada'nın Filistin Devleti'ni tanıyabileceklerine dair açıklamalarının kıymetli olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'da İsrail'e yönelik eleştirilerin dozunun arttığını, Türkiye'nin Filistin'in yanında durarak bölgede kalıcı barış ve huzurun tesisi için çalışmaya devam edeceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/cumhurbaskani-erdogan-azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-ile-gorustu-1098473027.html
türki̇ye
gazze
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0e/1086850408_70:0:2799:2047_1920x0_80_0_0_214dd79b269f8515c500cf936e9e053e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gazze, i̇srail, recep tayyip erdoğan, mahmud abbas
gazze, i̇srail, recep tayyip erdoğan, mahmud abbas
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Gazze'deki son durumu görüştü
18:40 09.08.2025 (güncellendi: 18:51 09.08.2025)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'deki son durumu görüştü.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonla görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in, Gazze'nin tümünü askeri kontrol altına alma kararının asla kabul edilemeyeceğini, Türkiye’nin bölgede ateşkesin sağlanması için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü ifade etti
İsrail'in kararı asla kabul edilemez vurgusu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve son durum ele alındı. Erdoğan görüşmede, İsrail'in, Gazze'nin tümünü askeri kontrol altına alma kararının asla kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, Türkiye'nin bölgede ateşkesin sağlanması için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü ifade etti.
Fransa, İngiltere ve Kanada'nın Filistin Devleti'ni tanıyabileceklerine dair açıklamalarının kıymetli olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'da İsrail'e yönelik eleştirilerin dozunun arttığını, Türkiye'nin Filistin'in yanında durarak bölgede kalıcı barış ve huzurun tesisi için çalışmaya devam edeceğini belirtti.