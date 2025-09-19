https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/abd-deasin-ust-duzey-yoneticisini-oldurdu-1099517440.html
ABD, DEAŞ’ın üst düzey yöneticisini öldürdü
ABD, DEAŞ’ın üst düzey yöneticisini öldürdü
Sputnik Türkiye
ABD ordusu, Suriye’de düzenlenen bir baskında terör örgütü DEAŞ’ın üst düzey bir yöneticisini öldürdüğünü duyurdu. 19.09.2025, Sputnik Türkiye
ABD Merkez Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, Suriye’de gizli bir bölgede DEAŞ'lı Omar Abdul Qader etkisiz hale getirildi.Açıklamaya göre, öldürülen DEAŞ üyesi Omar Abdul Qader, doğrudan ABD’ye tehdit oluşturuyor ve saldırı planları yapıyordu. CENTCOM, “Onun ölümü, örgütün Amerikalılar ve ortaklarımıza yönelik gelecekteki saldırıları planlama ve yürütme kapasitesini bozacaktır” ifadelerini kullandı.
ABD ordusu, Suriye’de düzenlenen bir baskında terör örgütü DEAŞ’ın üst düzey bir yöneticisini öldürdüğünü duyurdu.
ABD Merkez Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, Suriye’de gizli bir bölgede DEAŞ'lı Omar Abdul Qader etkisiz hale getirildi.
Açıklamaya göre, öldürülen DEAŞ üyesi Omar Abdul Qader, doğrudan ABD’ye tehdit oluşturuyor ve saldırı planları yapıyordu. CENTCOM, “Onun ölümü, örgütün Amerikalılar ve ortaklarımıza yönelik gelecekteki saldırıları planlama ve yürütme kapasitesini bozacaktır” ifadelerini kullandı.