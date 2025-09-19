Türkiye
Trump: Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacağım
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/abd-deasin-ust-duzey-yoneticisini-oldurdu-1099517440.html
ABD, DEAŞ’ın üst düzey yöneticisini öldürdü
ABD, DEAŞ’ın üst düzey yöneticisini öldürdü
Sputnik Türkiye
ABD ordusu, Suriye’de düzenlenen bir baskında terör örgütü DEAŞ’ın üst düzey bir yöneticisini öldürdüğünü duyurdu. 19.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-19T21:01+0300
2025-09-19T21:16+0300
dünya
abd
deaş
saldırı
silahlı saldırı
bombalı saldırı
saldırı girişimi
terör
terör örgütü
terör saldırısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102537/01/1025370176_0:0:1291:726_1920x0_80_0_0_398ad23464305cb529fb6e2087bd3b3f.jpg
ABD Merkez Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, Suriye’de gizli bir bölgede DEAŞ'lı Omar Abdul Qader etkisiz hale getirildi.Açıklamaya göre, öldürülen DEAŞ üyesi Omar Abdul Qader, doğrudan ABD’ye tehdit oluşturuyor ve saldırı planları yapıyordu. CENTCOM, “Onun ölümü, örgütün Amerikalılar ve ortaklarımıza yönelik gelecekteki saldırıları planlama ve yürütme kapasitesini bozacaktır” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/suriyede-duzenlenen-hava-saldirinda-deas-lideri-ebu-yusuf-olduruldu-1091829795.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102537/01/1025370176_181:0:1149:726_1920x0_80_0_0_a12c33004e8337342afb74cb31a1f75a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, deaş, saldırı, silahlı saldırı, bombalı saldırı, saldırı girişimi, terör, terör örgütü, terör saldırısı
abd, deaş, saldırı, silahlı saldırı, bombalı saldırı, saldırı girişimi, terör, terör örgütü, terör saldırısı

ABD, DEAŞ’ın üst düzey yöneticisini öldürdü

21:01 19.09.2025 (güncellendi: 21:16 19.09.2025)
© Sputnik / Hikmet DurgunMusul operasyonu 3. güne girdi (5)
Musul operasyonu 3. güne girdi (5) - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2025
© Sputnik / Hikmet Durgun
Abone ol
ABD ordusu, Suriye’de düzenlenen bir baskında terör örgütü DEAŞ’ın üst düzey bir yöneticisini öldürdüğünü duyurdu.
ABD Merkez Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, Suriye’de gizli bir bölgede DEAŞ'lı Omar Abdul Qader etkisiz hale getirildi.
Açıklamaya göre, öldürülen DEAŞ üyesi Omar Abdul Qader, doğrudan ABD’ye tehdit oluşturuyor ve saldırı planları yapıyordu. CENTCOM, “Onun ölümü, örgütün Amerikalılar ve ortaklarımıza yönelik gelecekteki saldırıları planlama ve yürütme kapasitesini bozacaktır” ifadelerini kullandı.
Uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2024
DÜNYA
Suriye'de düzenlenen hava saldırında DEAŞ lideri Ebu Yusuf öldürüldü
20 Aralık 2024, 19:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала