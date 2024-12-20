https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/suriyede-duzenlenen-hava-saldirinda-deas-lideri-ebu-yusuf-olduruldu-1091829795.html
Suriye'de düzenlenen hava saldırında DEAŞ lideri Ebu Yusuf öldürüldü
Suriye'de düzenlenen hava saldırında DEAŞ lideri Ebu Yusuf öldürüldü
Sputnik Türkiye
Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre DEAŞ lideri Ebu Yusuf öldürüldü. Saldırının Suriye'nin Deyrizor... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T19:35+0300
2024-12-20T19:35+0300
2024-12-20T19:36+0300
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ABD, Suriye'nin Deyrizor ilinde düzenlenen hava saldırısında DEAŞ lideri Ebu Yusuf'un öldüğünü duyurdu.Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre DEAŞ lideri Ebu Yusuf öldürüldü. Saldırının Suriye'nin Deyrizor ilinde düzenlenen hava saldırısıyla yapıldığı açıklandı. DEAŞ Terör Örgütü liderinin yanında bulunan iki kişinin de hayatını kaybettiği ifade edildi. Centcom, DEAŞ'ın 8 bin fazla üyesinin hedef alınacağı belirtilerek Suriye dışında da operasyon yürütmeye çalışanların hedefte olduğunu duyurdu.Ebu Yusuf kimdir?Gerçek adı Mahmud olan Ebu Yusuf DEAŞ içerinde önemli bir lider olarak biliniyordu. Suriye içinde etkili olduğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20221219/msb-kirmizi-bultenle-aranan-deas-uyesi-terorist-sinir-hattinda-yakalandi-1064749905.html
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deaş, işid, işid karşıtı koalisyon, işid saldırısı, işid militanları, terör, terör örgütü, terör eylemi, terör örgütü üyeliği, terör suçu
deaş, işid, işid karşıtı koalisyon, işid saldırısı, işid militanları, terör, terör örgütü, terör eylemi, terör örgütü üyeliği, terör suçu
Suriye'de düzenlenen hava saldırında DEAŞ lideri Ebu Yusuf öldürüldü
19:35 20.12.2024 (güncellendi: 19:36 20.12.2024)
Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre DEAŞ lideri Ebu Yusuf öldürüldü. Saldırının Suriye'nin Deyrizor ilinde düzenlenen hava saldırısıyla yapıldığı açıklandı.
ABD, Suriye'nin Deyrizor ilinde düzenlenen hava saldırısında DEAŞ lideri Ebu Yusuf'un öldüğünü duyurdu.
Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre DEAŞ lideri Ebu Yusuf öldürüldü. Saldırının Suriye'nin Deyrizor ilinde düzenlenen hava saldırısıyla yapıldığı açıklandı. DEAŞ Terör Örgütü liderinin yanında bulunan iki kişinin de hayatını kaybettiği ifade edildi. Centcom, DEAŞ'ın 8 bin fazla üyesinin hedef alınacağı belirtilerek Suriye dışında da operasyon yürütmeye çalışanların hedefte olduğunu duyurdu.
Gerçek adı Mahmud olan Ebu Yusuf DEAŞ içerinde önemli bir lider olarak biliniyordu. Suriye içinde etkili olduğu ifade edildi.