https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/suriyede-duzenlenen-hava-saldirinda-deas-lideri-ebu-yusuf-olduruldu-1091829795.html

Suriye'de düzenlenen hava saldırında DEAŞ lideri Ebu Yusuf öldürüldü

Suriye'de düzenlenen hava saldırında DEAŞ lideri Ebu Yusuf öldürüldü

Sputnik Türkiye

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre DEAŞ lideri Ebu Yusuf öldürüldü. Saldırının Suriye'nin Deyrizor... 20.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-20T19:35+0300

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ABD, Suriye'nin Deyrizor ilinde düzenlenen hava saldırısında DEAŞ lideri Ebu Yusuf'un öldüğünü duyurdu.Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre DEAŞ lideri Ebu Yusuf öldürüldü. Saldırının Suriye'nin Deyrizor ilinde düzenlenen hava saldırısıyla yapıldığı açıklandı. DEAŞ Terör Örgütü liderinin yanında bulunan iki kişinin de hayatını kaybettiği ifade edildi. Centcom, DEAŞ'ın 8 bin fazla üyesinin hedef alınacağı belirtilerek Suriye dışında da operasyon yürütmeye çalışanların hedefte olduğunu duyurdu.Ebu Yusuf kimdir?Gerçek adı Mahmud olan Ebu Yusuf DEAŞ içerinde önemli bir lider olarak biliniyordu. Suriye içinde etkili olduğu ifade edildi.

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deaş, işid, işid karşıtı koalisyon, işid saldırısı, işid militanları, terör, terör örgütü, terör eylemi, terör örgütü üyeliği, terör suçu