A Milli Erkek Voleybol Takımı namağlup ilerliyor: Filenin Efeleri'nin maç takvimi beli oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı namağlup ilerliyor: Filenin Efeleri'nin maç takvimi beli oldu
Türkiye A Millî Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Voleybol Şampiyonası’nda grubunu namağlup lider tamamlayıp Hollanda’yla karşılaşacak. Maç 20 Eylül Cumartesi TSİ 10.30’da TRT Spor Yıldız’da yayınlanacak
Milli takım, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen şampiyonada Kanada'yı 3-0 yenerek 3'te 3 yaptı. G Grubu'nu namağlup lider tamamlayan Türkiye'nin son 16 turundaki rakibi, B Grubu 2'ncisi Hollanda oldu.Hollanda elenirse tarihte bir ilk olacakA Milli Erkek Voleybol Takımı ile Hollanda arasındaki son 16 turu maçı, 20 Eylül Cumartesi günü oynanacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Maç saati TSİ 10.30 olarak açıklandı. Milliler, Hollanda'yı yenmesi durumunda organizasyon tarihinde ilk kez adını çeyrek finale yazdıracak.Ay-yıldızlılar, çeyrek finale yükselmesi halinde ise Polonya-Kanada eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Türkiye, Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'ndaki en iyi derecesini 11'inci olduğu 2022 yılında elde etmişti.
08:45 19.09.2025 (güncellendi: 08:52 19.09.2025)
Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda namağlup ilerliyor.
Milli takım, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen şampiyonada Kanada'yı 3-0 yenerek 3'te 3 yaptı. G Grubu'nu namağlup lider tamamlayan Türkiye'nin son 16 turundaki rakibi, B Grubu 2'ncisi Hollanda oldu.
Hollanda elenirse tarihte bir ilk olacak
A Milli Erkek Voleybol Takımı ile Hollanda arasındaki son 16 turu maçı, 20 Eylül Cumartesi günü oynanacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Maç saati TSİ 10.30 olarak açıklandı.
Milliler, Hollanda'yı yenmesi durumunda organizasyon tarihinde ilk kez adını çeyrek finale yazdıracak.
Ay-yıldızlılar, çeyrek finale yükselmesi halinde ise Polonya-Kanada eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Türkiye, Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'ndaki en iyi derecesini 11'inci olduğu 2022 yılında elde etmişti.