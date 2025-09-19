https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/a-milli-erkek-voleybol-takimi-namaglup-ilerliyor-filenin-efelerinin-mac-takvimi-beli-oldu-1099491488.html

A Milli Erkek Voleybol Takımı namağlup ilerliyor: Filenin Efeleri'nin maç takvimi beli oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı namağlup ilerliyor: Filenin Efeleri'nin maç takvimi beli oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye A Millî Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Voleybol Şampiyonası’nda grubunu namağlup lider tamamlayıp Hollanda’yla karşılaşacak. Maç 20 Eylül Cumartesi TSİ 10.30’da TRT Spor Yıldız’da yayınlanacak

2025-09-19T08:45+0300

2025-09-19T08:45+0300

2025-09-19T08:52+0300

spor

filenin efeleri

filipinler

uluslararası voleybol federasyonu (fivb)

hollanda

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099437884_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_167b95d5e4264b2995de63d658a3b94e.jpg

Milli takım, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen şampiyonada Kanada'yı 3-0 yenerek 3'te 3 yaptı. G Grubu'nu namağlup lider tamamlayan Türkiye'nin son 16 turundaki rakibi, B Grubu 2'ncisi Hollanda oldu.Hollanda elenirse tarihte bir ilk olacakA Milli Erkek Voleybol Takımı ile Hollanda arasındaki son 16 turu maçı, 20 Eylül Cumartesi günü oynanacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Maç saati TSİ 10.30 olarak açıklandı. Milliler, Hollanda'yı yenmesi durumunda organizasyon tarihinde ilk kez adını çeyrek finale yazdıracak.Ay-yıldızlılar, çeyrek finale yükselmesi halinde ise Polonya-Kanada eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Türkiye, Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'ndaki en iyi derecesini 11'inci olduğu 2022 yılında elde etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/fenerbahce-baskani-koc-pfdkye-sevk-edildi-1099485273.html

filipinler

hollanda

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

a millî erkek voleybol takımı, filenin efeleri hollanda maçı, dünya voleybol şampiyonası 2025 son 16, türkiye namağlup grup lideri, türkiye voleybol maç takvimi, voleybol hollanda türkiye maç saati, dünya şampiyonası voleybol türkiye başarı, trt spor yıldız canlı yayın, türkiye voleybol çeyrek final şansı