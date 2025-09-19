Türkiye
5-1'in ardından Okan Buruk: Hakemi hiç beğenmedim
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenilen Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk, "Hakemi... 19.09.2025, Sputnik Türkiye
Teknik adam Okan Buruk, Frankfurt Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Maça iyi başladıklarını aktaran tecrübeli teknik adam, "Bugün maça başlangıcımız, planlarımız, rakibimizle ilgili analiz, karşılamamız, girdiğimiz pozisyonlar, attığımız gol ve devamında çok rahat oynadığımız bir oyun vardı. Skor 2-1 oluncaya kadar çok rahat bir galibiyet alacağımızı hissediyordum. Ancak 3-1'lik mağlubiyet ve farklı bir senaryoyla soyunma odasına girdik. Bugün maçın her bölümünde şanssızlıklar yaşadık. İki devredeki oyun arasında büyük farklar vardı. Alacağımız en büyük ders, maçı çok erken bırakmamızdı. İlk yarıyı 3-1 geride tamamlama şokunu yaşayabiliriz ama maçın içinde daha doğru kalmamız gerekirdi." diye konuştu."Bütün istatistiklerde üstünüz"Müsabakada bütün istatistiklerde üstün olduklarını aktaran Buruk, "Bütün istatistiklerde üstünüz ama 5-1'lik mağlubiyet yaşadık. Bu canımızı acıtıyor. Beklediğimiz bir mağlubiyet değildi. Bu benim sorumluluğumda olan bir şey. Bunu düzeltecek olan benim. İyi oynadığımız bölümleri, yaptığımız iyi işleri artırarak bundan sonraki maçlara hazırlanacağız." ifadelerini kullandı."2 dakikada 2 gol yedik"Okan Buruk, Davinson Sanchez-Abdülkerim Bardakcı tandemini değiştirmesiyle ilgili "Maç başlangıç planı iyiydi. Bütün planlarımız işledi. İlk yarının sonunda 2 dakikada 2 gol yedik. Soyunma odasına 3-1 geride girmek oyunumuzu düşürdü. Bunun doğrudan savunma tandemiyle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Her oyuncum benim için önemli ve değerli. Farklı oyuncularla çıkıp farklı sonuçlar alabilirsiniz. Sadece belli oyuncular üzerinden görmememiz gerekiyor." şeklinde görüş belirtti."Ligler arasında önemli farklılıklar var"Okan Buruk, Türkiye ile Almanya ligi arasındaki farkların maçın skoruna etki ettiğini dile getirdi.Kondisyon sorunu olup olmadığının sorulması üzerine sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, şu değerlerdirmeyi yaptı:"Hakemi hiç beğenmedim"Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, maçın İtalyan hakemi Marco Guida'nın yönetimini beğenmediğini söyledi.Guida'nın kolay fauller çaldığını ileri süren Buruk, "Hakemi hiç beğenmedim. Bir İtalyan hakem Şampiyonlar Ligi maçında küçük fauller ve kötü kararlar verdi. İtalyan futbolu sert ve mücadelecidir. Şampiyonlar Ligi, kolay faullerin çalınmadığı bir ligdir. İyi hakemler bunu yapmaz. Hakem faul vererek 2-0 olacak maçta bir anda golü engelledi. Bütün bölümlerde bunu yaptı. Hakemin genel performansını çok beğenmedim. Oyunu oynatmaktan çok durdurmaya çalışan bir hakemdi. Maç 2-0'a gelse bizim için çok farklı bir sonuç olabilirdi. Aslında çok net gol kaçırdık. Onları da atabilsek maç bizim açımızdan değişebilirdi. Ancak bunların hepsi geçti. Kötü bir mağlubiyet aldık. Rakibimizi kutluyorum." diyerek sözlerini tamamladı.
5-1'in ardından Okan Buruk: Hakemi hiç beğenmedim

07:19 19.09.2025
Abone ol
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenilen Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk, "Hakemi hiç beğenmedim" açıklaması yaptı.
Teknik adam Okan Buruk, Frankfurt Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Maça iyi başladıklarını aktaran tecrübeli teknik adam, "Bugün maça başlangıcımız, planlarımız, rakibimizle ilgili analiz, karşılamamız, girdiğimiz pozisyonlar, attığımız gol ve devamında çok rahat oynadığımız bir oyun vardı. Skor 2-1 oluncaya kadar çok rahat bir galibiyet alacağımızı hissediyordum. Ancak 3-1'lik mağlubiyet ve farklı bir senaryoyla soyunma odasına girdik. Bugün maçın her bölümünde şanssızlıklar yaşadık. İki devredeki oyun arasında büyük farklar vardı. Alacağımız en büyük ders, maçı çok erken bırakmamızdı. İlk yarıyı 3-1 geride tamamlama şokunu yaşayabiliriz ama maçın içinde daha doğru kalmamız gerekirdi." diye konuştu.
5-1'in ardından Okan Buruk: Hakemi hiç beğenmedim
"Bütün istatistiklerde üstünüz"

Müsabakada bütün istatistiklerde üstün olduklarını aktaran Buruk, "Bütün istatistiklerde üstünüz ama 5-1'lik mağlubiyet yaşadık. Bu canımızı acıtıyor. Beklediğimiz bir mağlubiyet değildi. Bu benim sorumluluğumda olan bir şey. Bunu düzeltecek olan benim. İyi oynadığımız bölümleri, yaptığımız iyi işleri artırarak bundan sonraki maçlara hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.
5-1'in ardından Okan Buruk: Hakemi hiç beğenmedim
"2 dakikada 2 gol yedik"

Okan Buruk, Davinson Sanchez-Abdülkerim Bardakcı tandemini değiştirmesiyle ilgili "Maç başlangıç planı iyiydi. Bütün planlarımız işledi. İlk yarının sonunda 2 dakikada 2 gol yedik. Soyunma odasına 3-1 geride girmek oyunumuzu düşürdü. Bunun doğrudan savunma tandemiyle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Her oyuncum benim için önemli ve değerli. Farklı oyuncularla çıkıp farklı sonuçlar alabilirsiniz. Sadece belli oyuncular üzerinden görmememiz gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.

"Ligler arasında önemli farklılıklar var"

Okan Buruk, Türkiye ile Almanya ligi arasındaki farkların maçın skoruna etki ettiğini dile getirdi.
Kondisyon sorunu olup olmadığının sorulması üzerine sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, şu değerlerdirmeyi yaptı:
"Oyun çok değişik. Yüzde 65 topa sahip olduk. Rakip topun peşinde koştu. Genç bir rakip vardı. En büyük özellikleri koşu mesafeleri. Topun arkasında koşunca da aradaki fark artıyor. Biz daha iyisini yapmak zorundayız. Ligler arasında önemli farklılıklar var. Biz gelişim aşamasında olan bir takımız. İlkay ve Singo bize geç katıldı. Onlar takımımızın gerisinde. Barış, uzun süre takımla olmadı. Icardi, sakatlıktan döndü. Bizim için önemli bir oyuncu. O da kendini hazırlama sürecinde."
5-1'in ardından Okan Buruk: Hakemi hiç beğenmedim
"Hakemi hiç beğenmedim"

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, maçın İtalyan hakemi Marco Guida'nın yönetimini beğenmediğini söyledi.
Guida'nın kolay fauller çaldığını ileri süren Buruk, "Hakemi hiç beğenmedim. Bir İtalyan hakem Şampiyonlar Ligi maçında küçük fauller ve kötü kararlar verdi. İtalyan futbolu sert ve mücadelecidir. Şampiyonlar Ligi, kolay faullerin çalınmadığı bir ligdir. İyi hakemler bunu yapmaz. Hakem faul vererek 2-0 olacak maçta bir anda golü engelledi. Bütün bölümlerde bunu yaptı. Hakemin genel performansını çok beğenmedim. Oyunu oynatmaktan çok durdurmaya çalışan bir hakemdi. Maç 2-0'a gelse bizim için çok farklı bir sonuç olabilirdi. Aslında çok net gol kaçırdık. Onları da atabilsek maç bizim açımızdan değişebilirdi. Ancak bunların hepsi geçti. Kötü bir mağlubiyet aldık. Rakibimizi kutluyorum." diyerek sözlerini tamamladı.
