https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/yasa-disi-bahis-cetesine-operasyon-gunluk-kazanclarinin-24-milyon-lira-oldugu-ortaya-cikti-1099469870.html

Yasa dışı bahis çetesine operasyon: Günlük kazançlarının 24 milyon lira olduğu ortaya çıktı

Yasa dışı bahis çetesine operasyon: Günlük kazançlarının 24 milyon lira olduğu ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Adana merkezli üç ilde yasa dışı bahis çetesine yönelik operasyonda 33 kişi yakalandı. Çetenin günlük 24 milyon lira suç geliri elde ettiği ortaya çıktı. 18.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-18T14:22+0300

2025-09-18T14:22+0300

2025-09-18T14:22+0300

türki̇ye

yasa dışı bahis

kripto

kumar

online kumar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/12/1099469689_0:0:3224:1815_1920x0_80_0_0_bbaf1cdf2ea7a89fc7577865094af45e.jpg

Yasa dışı bahis çetesine yönelik operasyonda, çetenin 4 internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynattığı ve günlük kazançlarının da 24 milyon liraya ulaştığı ortaya çıkarıldı. Çete üyelerinin başkalarına ait banka hesaplarını 40 bin liraya kiralayarak bu hesapları kullandıkları belirlenirken, suçtan elde edilen gelirin de kripto varlığa çevrildiği tespit edildi. Üç ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiAdana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 15 Eylül'de yasa dışı bahis oynattığını ve suç gelirlerini akladığını belirlediği bir gruba yönelik olarak Adana, Kocaeli ve Malatya'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 9'u kadın 33 şüpheli yakalandı. Ekipler, adreslerdeki çok sayıda dijital malzemeye el koydu.Çetenin günlük geliri 24 milyon lira Şebekenin, 4 internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynattığı ve başkalarına ait banka hesaplarını yaklaşık 40 bin liraya kiraladığı belirlendi. Şebekenin, bu banka hesaplarını kullanarak günlük yaklaşık 24 milyon lira suç gelirini kripto varlığa dönüştürüp yurt dışına transfer ettiği ve yeniden yurt içi hesaplara aktararak akladıkları iddia edildi. Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/bakanlik-duyurdu-yuksek-takipci-sayisina-sahip-30-fenomenin-hesabina-erisim-engeli-geldi-1098708953.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yasa dışı bahis, kripto, kumar, online kumar