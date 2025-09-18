https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/yasa-disi-bahis-cetesine-operasyon-gunluk-kazanclarinin-24-milyon-lira-oldugu-ortaya-cikti-1099469870.html
Yasa dışı bahis çetesine operasyon: Günlük kazançlarının 24 milyon lira olduğu ortaya çıktı
Adana merkezli üç ilde yasa dışı bahis çetesine yönelik operasyonda 33 kişi yakalandı. Çetenin günlük 24 milyon lira suç geliri elde ettiği ortaya çıktı. 18.09.2025, Sputnik Türkiye
Yasa dışı bahis çetesine yönelik operasyonda, çetenin 4 internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynattığı ve günlük kazançlarının da 24 milyon liraya ulaştığı ortaya çıkarıldı. Çete üyelerinin başkalarına ait banka hesaplarını 40 bin liraya kiralayarak bu hesapları kullandıkları belirlenirken, suçtan elde edilen gelirin de kripto varlığa çevrildiği tespit edildi. Üç ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiAdana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 15 Eylül'de yasa dışı bahis oynattığını ve suç gelirlerini akladığını belirlediği bir gruba yönelik olarak Adana, Kocaeli ve Malatya'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 9'u kadın 33 şüpheli yakalandı. Ekipler, adreslerdeki çok sayıda dijital malzemeye el koydu.Çetenin günlük geliri 24 milyon lira Şebekenin, 4 internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynattığı ve başkalarına ait banka hesaplarını yaklaşık 40 bin liraya kiraladığı belirlendi. Şebekenin, bu banka hesaplarını kullanarak günlük yaklaşık 24 milyon lira suç gelirini kripto varlığa dönüştürüp yurt dışına transfer ettiği ve yeniden yurt içi hesaplara aktararak akladıkları iddia edildi. Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Yasa dışı bahis çetesine yönelik operasyonda, çetenin 4 internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynattığı ve günlük kazançlarının da 24 milyon liraya ulaştığı ortaya çıkarıldı. Çete üyelerinin başkalarına ait banka hesaplarını 40 bin liraya kiralayarak bu hesapları kullandıkları belirlenirken, suçtan elde edilen gelirin de kripto varlığa çevrildiği tespit edildi.
Üç ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 15 Eylül'de yasa dışı bahis oynattığını ve suç gelirlerini akladığını belirlediği bir gruba yönelik olarak Adana, Kocaeli ve Malatya'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 9'u kadın 33 şüpheli yakalandı. Ekipler, adreslerdeki çok sayıda dijital malzemeye el koydu.
Çetenin günlük geliri 24 milyon lira
Şebekenin, 4 internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynattığı ve başkalarına ait banka hesaplarını yaklaşık 40 bin liraya kiraladığı belirlendi. Şebekenin, bu banka hesaplarını kullanarak günlük yaklaşık 24 milyon lira suç gelirini kripto varlığa dönüştürüp yurt dışına transfer ettiği ve yeniden yurt içi hesaplara aktararak akladıkları iddia edildi. Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.