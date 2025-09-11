https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/venezuella-abdnin-batirdigi-teknede-hayatini-kaybeden-11-kisiden-hicbiri-tren-de-aragua-cetesinin-1099304537.html
Venezüella: ABD'nin batırdığı teknede hayatını kaybeden 11 kişiden hiçbiri Tren de Aragua çetesinin üyesi değildi
Venezüella İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, geçen hafta ABD askerlerinin batırdığı teknede hayatını kaybeden 11 kişiden hiçbirinin Tren de Aragua çetesinin üyesi olmadığını söyledi.Cabello, devlet televizyonunda yayınlanan Karakas'taki bir etkinlikte yaptığı açıklamada, "11 kişiyi öldürdüklerini açıkça itiraf ettiler" dedi.Konuşmasının devamında Cabello, şu ifadeleri kullandı:
Venezüella İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, geçen hafta ABD askerlerinin batırdığı teknede hayatını kaybeden 11 kişiden hiçbirinin Tren de Aragua çetesinin üyesi olmadığını söyledi.
Cabello, devlet televizyonunda yayınlanan Karakas'taki bir etkinlikte yaptığı açıklamada, "11 kişiyi öldürdüklerini açıkça itiraf ettiler" dedi.
Konuşmasının devamında Cabello, şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizde soruşturmalarımızı yürüttük ve yakınlarını arayan kayıp kişilerin aileleri var. Kasabalara sorduğumuzda, hiçbiri Aragua Treni'nden değildi, uyuşturucu kaçakçısı değildi veya uyuşturucu taşımıyordu. Bir grup vatandaşa karşı ölümcül güç kullanılarak cinayet işlendi."