Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/unlu-otomobil-markasi-alarm-verdi-yuz-binlerce-aracini-geri-cagirdi--1099466617.html
Ünlü otomobil markası alarm verdi: Yüz binlerce aracını geri çağırdı
Ünlü otomobil markası alarm verdi: Yüz binlerce aracını geri çağırdı
Sputnik Türkiye
Toyota, gösterge panelindeki yazılım sorunu nedeniyle ABD'de yüz binlerce aracını geri çağırdı. 18.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-18T12:58+0300
2025-09-18T12:58+0300
ekonomi̇
toyota
abd
geri çağırma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/12/1056465609_0:55:1600:955_1920x0_80_0_0_edc92e1828a6b91032fa114d6ec70d60.jpg
Bir yazılım hatası nedeniyle gösterge ekranındaki hayati bilgilerin gösterilmemesi nedeniyle Toyota, ABD'deki binlerce aracını geri çağırdı. Hız, fren sistemi ve lastik basıncı uyarı ışıkları görüntülenemiyorABD genelinde 591 bin 377 araç geri çağırılırken, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, geri çağırmadan etkilenen modeller arasında Venza, Highlander, Lexus, Tacoma ve GR Corolla gibi çeşitli araçlar da yer alıyor.Ajans, aracın çalıştırılması sırasında gösterge paneli yazılımındaki bir hata nedeniyle hız, fren sistemi ve lastik basıncı uyarı ışıklarının görüntülenemediğini açıkladı. Bu durum sürücülerin önemli güvenlik bilgilerinden mahrum kalmasına ve sürüş güvenliğinin tehlikeye girmesine yol açabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/unlu-markanin-peynirlerini-yiyen-iki-kisinin-hayatini-kaybettigi-iddia-edildi-tum-market-1098572677.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/12/1056465609_107:0:1523:1062_1920x0_80_0_0_d26abed856179e03df4797dea7b88181.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
toyota, abd, geri çağırma
toyota, abd, geri çağırma

Ünlü otomobil markası alarm verdi: Yüz binlerce aracını geri çağırdı

12:58 18.09.2025
© AFP 2023AB'de yeni otomobil satışları Nisan'da sert düştü
AB'de yeni otomobil satışları Nisan'da sert düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2025
© AFP 2023
Abone ol
Toyota, gösterge panelindeki yazılım sorunu nedeniyle ABD'de yüz binlerce aracını geri çağırdı.
Bir yazılım hatası nedeniyle gösterge ekranındaki hayati bilgilerin gösterilmemesi nedeniyle Toyota, ABD'deki binlerce aracını geri çağırdı.

Hız, fren sistemi ve lastik basıncı uyarı ışıkları görüntülenemiyor

ABD genelinde 591 bin 377 araç geri çağırılırken, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, geri çağırmadan etkilenen modeller arasında Venza, Highlander, Lexus, Tacoma ve GR Corolla gibi çeşitli araçlar da yer alıyor.
Ajans, aracın çalıştırılması sırasında gösterge paneli yazılımındaki bir hata nedeniyle hız, fren sistemi ve lastik basıncı uyarı ışıklarının görüntülenemediğini açıkladı. Bu durum sürücülerin önemli güvenlik bilgilerinden mahrum kalmasına ve sürüş güvenliğinin tehlikeye girmesine yol açabilir.
Avrupa, peynir reyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2025
SAĞLIK
Ünlü markanın peynirlerini yiyen iki kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi: Tüm market raflarından toplatılıyor
13 Ağustos, 17:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала