Ünlü otomobil markası alarm verdi: Yüz binlerce aracını geri çağırdı
Toyota, gösterge panelindeki yazılım sorunu nedeniyle ABD'de yüz binlerce aracını geri çağırdı. 18.09.2025, Sputnik Türkiye
Bir yazılım hatası nedeniyle gösterge ekranındaki hayati bilgilerin gösterilmemesi nedeniyle Toyota, ABD'deki binlerce aracını geri çağırdı. Hız, fren sistemi ve lastik basıncı uyarı ışıkları görüntülenemiyorABD genelinde 591 bin 377 araç geri çağırılırken, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, geri çağırmadan etkilenen modeller arasında Venza, Highlander, Lexus, Tacoma ve GR Corolla gibi çeşitli araçlar da yer alıyor.Ajans, aracın çalıştırılması sırasında gösterge paneli yazılımındaki bir hata nedeniyle hız, fren sistemi ve lastik basıncı uyarı ışıklarının görüntülenemediğini açıkladı. Bu durum sürücülerin önemli güvenlik bilgilerinden mahrum kalmasına ve sürüş güvenliğinin tehlikeye girmesine yol açabilir.
abd
2025
