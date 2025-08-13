Türkiye
Ünlü markanın peynirlerini yiyen iki kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi: Tüm market raflarından toplatılıyor
Ünlü markanın peynirlerini yiyen iki kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi: Tüm market raflarından toplatılıyor
Fransa'da gıda kaynaklı enfeksiyonlar nedeniyle iki kişinin hayatını kaybetmesi 21 kişinin de hastanelik olması büyük panik yarattı. Vakaların, Fromagerie... 13.08.2025
Fransa'da 'peynir krizi' yaşanıyor. 18 Haziran'dan beri gıda kaynaklı enfeksiyona yol açan Listeria monocytogenes bakterisi nedeniyle 21 kişiye listeria teşhisi konuldu. 2 kişi ise hayatını kaybetti. Rahatsızlıkların Fromagerie Chavegrand firmasına ait pastörize sütle üretilen peynirlerin tüketimiyle bağlantılı olabileceği üzerinde durulurken peynirler marketlerden toplatılıyor. Bütün marketlerdeki peynirler toplatılıyorSağlık ve Tarım Bakanlıklarının açıklamasında bu ayın başında yapılan epidemiyolojik ve mikrobiyolojik incelemelerde mevcut vakalar ile bu peynirler arasında olası bağlantı bulunduğunu bildirdi. Öte yandan cumartesi gününden itibaren Lidl, Carrefour, U, Auchan ve Leclerc satış noktalarındaki Chêne d’Argent'ın büş peyniri, Saveurs d’Antan'ın camembert ve Le Berger'in coulommier peynirleri geri çağrılmaya başladıSadece Fransa'da değil birçok ülkede de satılıyorChavegrand şirketi , sağlık yetkilileriyle birlikte 23 Haziran 2025'ten önce üretilen tüm peynir partilerini geri çağırdı. Pastörize inek sütünden veya keçi sütünden (yapılan, tamamı çiçekli kabuklu yumuşak peynirlerden oluşan bu ürünler, 9 Ağustos 2025 tarihine kadar peynir mandırası tarafından hem Fransa içinde hem de yurtdışında farklı ticari markalar altında raflarda yerini almıştı.
Ünlü markanın peynirlerini yiyen iki kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi: Tüm market raflarından toplatılıyor

17:01 13.08.2025
Fransa'da gıda kaynaklı enfeksiyonlar nedeniyle iki kişinin hayatını kaybetmesi 21 kişinin de hastanelik olması büyük panik yarattı. Vakaların, Fromagerie Chavegrand firmasına ait pastörize sütle üretilen peynirlerin tüketimiyle bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.
Fransa'da 'peynir krizi' yaşanıyor. 18 Haziran'dan beri gıda kaynaklı enfeksiyona yol açan Listeria monocytogenes bakterisi nedeniyle 21 kişiye listeria teşhisi konuldu. 2 kişi ise hayatını kaybetti. Rahatsızlıkların Fromagerie Chavegrand firmasına ait pastörize sütle üretilen peynirlerin tüketimiyle bağlantılı olabileceği üzerinde durulurken peynirler marketlerden toplatılıyor.

Bütün marketlerdeki peynirler toplatılıyor

Sağlık ve Tarım Bakanlıklarının açıklamasında bu ayın başında yapılan epidemiyolojik ve mikrobiyolojik incelemelerde mevcut vakalar ile bu peynirler arasında olası bağlantı bulunduğunu bildirdi. Öte yandan cumartesi gününden itibaren Lidl, Carrefour, U, Auchan ve Leclerc satış noktalarındaki Chêne d’Argent'ın büş peyniri, Saveurs d’Antan'ın camembert ve Le Berger'in coulommier peynirleri geri çağrılmaya başladı

Listeria belirtileri neler?

Fransa’da gıda kaynaklı ölümler arasında ikinci sırada yer alan listeria, ateş, baş ağrısı ve kas ağrısı gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Kuluçka süresi sekiz haftaya kadar uzayabilen hastalık, ağır vakalarda ölümle sonuçlanabiliyor. Özellikle hamile kadınların yanı sıra; yaşlıların ve bağışıklık sistemi zayıf olanların dikkatli olmasını tavsiye ediyor.

Sadece Fransa'da değil birçok ülkede de satılıyor

Chavegrand şirketi , sağlık yetkilileriyle birlikte 23 Haziran 2025'ten önce üretilen tüm peynir partilerini geri çağırdı. Pastörize inek sütünden veya keçi sütünden (yapılan, tamamı çiçekli kabuklu yumuşak peynirlerden oluşan bu ürünler, 9 Ağustos 2025 tarihine kadar peynir mandırası tarafından hem Fransa içinde hem de yurtdışında farklı ticari markalar altında raflarda yerini almıştı.
EKONOMİ
Bakanlık duyurdu: Ünlü markanın oda kokusu için toplatılma kararı verildi
Dün, 15:58
