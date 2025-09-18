https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/unesconun-gazzeye-yardim-fonuna-katki-saglayan-ilk-ulke-turkiye-oldu-1099479877.html
UNESCO'nun Gazze'ye yardım fonuna katkı sağlayan ilk ülke Türkiye oldu
Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, örgütün Gazze'ye yardım fonuna ilişkin bir toplantı yaptıklarını belirtti.Türkiye'nin bu fona katkı sağlayan ilk ülke olduğunu ifade eden Aybet, "Gazze'ye ilişkin tüm yardım konularında sesimizi daha fazla çıkarmalıyız" dedi. Aybet, toplantıda, uluslararası toplumda giderek daha fazla sesin İsrail'in eylemlerini "soykırım" olarak nitelendirdiğini ve son dönemde çok sayıda ülkenin Filistin devletini tanıma yolunda adım atmasını takdirle karşıladığını kaydetti.
UNESCO'nun Gazze'ye yardım fonuna katkı sağlayan ilk ülke Türkiye oldu
19:49 18.09.2025 (güncellendi: 19:50 18.09.2025)
