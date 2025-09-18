https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/uluslararasi-ceza-mahkemesi-bati-tarafindan-istismar-ediliyor-1099482168.html
'Uluslararası Ceza Mahkemesi Batı tarafından istismar ediliyor'
Mali Ulusal Konferans Tavsiyelerinin Uygulanmasını İzleme Komitesi üyesi Amadou Tieoule Diarra, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Batı tarafından özellikle Afrika liderlerini hedef almak için kullanıldığını ve çifte standart uyguladığını belirtti.
Diarra, Sahel Ülkeleri İttifakı'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) çekilme kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.Diarra, Batı Avrupa ve genel olarak Batı'nın, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni öncelikle Afrika ülkelerinin liderlerini disipline etmek için kullandığını belirterek, "İnsanlar sık sık UCM'nin ne olduğunu sorguluyor. Kanun önünde eşitlik ilkesi artık uygulanmıyor. Çifte standartlar nedeniyle bu sistem işlemiyor" dedi."Batı'nın, UCM'yi Afrika liderlerini hedef alan bir araç olarak istismar ettiğini fark ettik," şeklinde konuşan Diarra, mahkemenin adalet yerine siyasi amaçlara hizmet ettiğini savundu.
‘Uluslararası Ceza Mahkemesi Batı tarafından istismar ediliyor’
Mali Ulusal Konferans Tavsiyelerinin Uygulanmasını İzleme Komitesi üyesi Amadou Tieoule Diarra, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Batı tarafından özellikle Afrika liderlerini hedef almak için kullanıldığını ve çifte standart uyguladığını belirtti.
Diarra, Sahel Ülkeleri İttifakı’nın Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden (UCM) çekilme kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Diarra, Batı Avrupa ve genel olarak Batı’nın, Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni öncelikle Afrika ülkelerinin liderlerini disipline etmek için kullandığını belirterek, “İnsanlar sık sık UCM’nin ne olduğunu sorguluyor. Kanun önünde eşitlik ilkesi artık uygulanmıyor. Çifte standartlar nedeniyle bu sistem işlemiyor” dedi.
“Batı’nın, UCM’yi Afrika liderlerini hedef alan bir araç olarak istismar ettiğini fark ettik,” şeklinde konuşan Diarra, mahkemenin adalet yerine siyasi amaçlara hizmet ettiğini savundu.