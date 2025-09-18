https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/tuvalette-distopya-once-reklam-sonra-tuvalet-kagidi-1099468680.html

Tuvalette distopya: Önce reklam, sonra tuvalet kağıdı

Çin'deki kamuya açık tuvaletlerin bazılarında tuvalet kağıdı çekebilmek için reklam izlemeniz gerekiyor. Detaylar haberde...

Sosyal medyada ‘distopik’ olarak nitelenen uygulama aslında yeni değil. Birçok ülkede umumi tuvaletlere girmeden önce ödeme yapmak gerekiyor.Ancak Çin’deki bu tuvaletler bu uygulamayı yeni bir boyuta çıkarıyor. China Insider tarafından paylaşılan bir videoda bir tuvalet kullanıcısı tuvalet kağıdı rulosuna ulaşmak için QR kod tarıyor ve bir kaç kat kağıt almadan önce kısa bir reklam izliyor.Gerekçe: ‘Tüketimi azaltmak’Yerel yetkililer ‘bazı insanların gerektiğinden çok yüksek oranlarda tuvalet kağıdı kullandığını’ savunarak, gerekçenin ‘tuvalet kağıdı tüketimini azaltmak’ olduğunu söylüyor.Bununla birlikte, tuvalet kağıdı kullanma aşamasında, QR kodu taratmak için telefonu da tutmak zorunda olmak hijyenle ilgili eleştirilere de neden oldu.Yüz tanıma sistemiyle 9 dakikada bir 2017 yılında Pekin’deki Cennet Tapınağı Parkı’ndaki umumi tuvaletlere yüz tanıma yazılımı entegre edilmiş tuvalet kağıdı makineleri yerleştirilmişti.Yetkililer, bu cazibe merkezinin çantalarını tuvalet kağıdıyla doldurup eve götüren kişiler tarafından düzenli olarak ziyaret edildiğini savunmuştu.Yeni makineler yaklaşık 60 cm uzunluğunda bir tuvalet kağıdı parçası veriyor ve aynı kişiye dokuz dakika geçmeden başka kağıt çıkarmıyordu.Ancak park, birinin ishal olması ya da başka acil bir tuvalet kağıdı ihtiyacı bulunması halinde, personelin doğrudan kağıt sağlayacağını açıklamak zorunda kaldı.

