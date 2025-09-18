https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/trump-ukrayna-krizi-artik-dunya-savasina-yol-acma-tehdidi-tasimiyor-1099478888.html

Trump: Ukrayna krizi artık dünya savaşına yol açma tehdidi taşımıyor

Trump: Ukrayna krizi artık dünya savaşına yol açma tehdidi taşımıyor

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, Ukrayna çevresindeki çatışmanın artık üçüncü dünya savaşına yol açma tehdidi taşımadığını belirtti. 18.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-18T18:33+0300

2025-09-18T18:33+0300

2025-09-18T18:30+0300

ukrayna kri̇zi̇

donald trump

abd

ukrayna

dünya savaşı

beyaz saray

i̇ngiltere

ukrayna krizi

vladimir putin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099451903_0:22:1500:866_1920x0_80_0_0_ac499cced0d941da0c21500f4b8f06aa.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki çatışmanın artık üçüncü dünya savaşına dönüşme riski taşımadığını, ancak krizin hala çözülememiş olmasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.İngiltere’de düzenlenen ve Beyaz Saray tarafından yayınlanan basın toplantısında konuşan Trump, “Bu savaş, üçüncü dünya savaşına dönüşebilecek bir savaş olabilirdi. Artık bu durumda olduğumuzu düşünmüyorum. Ancak her şey üçüncü dünya savaşına doğru gidiyordu” dedi.Çatışmanın hala çözülememiş olmasından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirten Trump, ilk başkanlık döneminde Ukrayna’da böyle bir gerilimin yaşanmadığını vurgulayarak, “Eğer ben başkan olsaydım, bu asla olmazdı. O dört yıl boyunca böyle bir şey yaşanmadı, hatta buna yakın bir durum bile olmadı” şeklinde konuştu.Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin kısa sürede ‘iyi haberler’ almayı umduğunu belirten Trump, bu durumu çözmekle kendini yükümlü hissettiğini de ekledi.ABD lideri ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i kendisini ‘hayal kırıklığına uğratmakla’ suçladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/lavrov-trump-rusyayla-normal-iliskiler-icin-ukrayna-konusunu-gundemden-kaldirmak-istiyor-1099473688.html

ukrayna

i̇ngiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, abd, ukrayna, dünya savaşı, beyaz saray, i̇ngiltere, ukrayna krizi, vladimir putin