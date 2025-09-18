https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/trump-ukrayna-krizi-artik-dunya-savasina-yol-acma-tehdidi-tasimiyor-1099478888.html
Trump: Ukrayna krizi artık dünya savaşına yol açma tehdidi taşımıyor
Trump: Ukrayna krizi artık dünya savaşına yol açma tehdidi taşımıyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, Ukrayna çevresindeki çatışmanın artık üçüncü dünya savaşına yol açma tehdidi taşımadığını belirtti. 18.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-18T18:33+0300
2025-09-18T18:33+0300
2025-09-18T18:30+0300
ukrayna kri̇zi̇
donald trump
abd
ukrayna
dünya savaşı
beyaz saray
i̇ngiltere
ukrayna krizi
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099451903_0:22:1500:866_1920x0_80_0_0_ac499cced0d941da0c21500f4b8f06aa.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki çatışmanın artık üçüncü dünya savaşına dönüşme riski taşımadığını, ancak krizin hala çözülememiş olmasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.İngiltere’de düzenlenen ve Beyaz Saray tarafından yayınlanan basın toplantısında konuşan Trump, “Bu savaş, üçüncü dünya savaşına dönüşebilecek bir savaş olabilirdi. Artık bu durumda olduğumuzu düşünmüyorum. Ancak her şey üçüncü dünya savaşına doğru gidiyordu” dedi.Çatışmanın hala çözülememiş olmasından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirten Trump, ilk başkanlık döneminde Ukrayna’da böyle bir gerilimin yaşanmadığını vurgulayarak, “Eğer ben başkan olsaydım, bu asla olmazdı. O dört yıl boyunca böyle bir şey yaşanmadı, hatta buna yakın bir durum bile olmadı” şeklinde konuştu.Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin kısa sürede ‘iyi haberler’ almayı umduğunu belirten Trump, bu durumu çözmekle kendini yükümlü hissettiğini de ekledi.ABD lideri ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i kendisini ‘hayal kırıklığına uğratmakla’ suçladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/lavrov-trump-rusyayla-normal-iliskiler-icin-ukrayna-konusunu-gundemden-kaldirmak-istiyor-1099473688.html
ukrayna
i̇ngiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099451903_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_bcbd6a3c0a627c9c4133a4abef462788.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donald trump, abd, ukrayna, dünya savaşı, beyaz saray, i̇ngiltere, ukrayna krizi, vladimir putin
donald trump, abd, ukrayna, dünya savaşı, beyaz saray, i̇ngiltere, ukrayna krizi, vladimir putin
Trump: Ukrayna krizi artık dünya savaşına yol açma tehdidi taşımıyor
ABD Başkanı Trump, Ukrayna çevresindeki çatışmanın artık üçüncü dünya savaşına yol açma tehdidi taşımadığını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki çatışmanın artık üçüncü dünya savaşına dönüşme riski taşımadığını, ancak krizin hala çözülememiş olmasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.
İngiltere’de düzenlenen ve Beyaz Saray tarafından yayınlanan basın toplantısında konuşan Trump, “Bu savaş, üçüncü dünya savaşına dönüşebilecek bir savaş olabilirdi. Artık bu durumda olduğumuzu düşünmüyorum. Ancak her şey üçüncü dünya savaşına doğru gidiyordu” dedi.
Çatışmanın hala çözülememiş olmasından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirten Trump, ilk başkanlık döneminde Ukrayna’da böyle bir gerilimin yaşanmadığını vurgulayarak, “Eğer ben başkan olsaydım, bu asla olmazdı. O dört yıl boyunca böyle bir şey yaşanmadı, hatta buna yakın bir durum bile olmadı” şeklinde konuştu.
Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin kısa sürede ‘iyi haberler’ almayı umduğunu belirten Trump, bu durumu çözmekle kendini yükümlü hissettiğini de ekledi.
ABD lideri ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i kendisini ‘hayal kırıklığına uğratmakla’ suçladı.