Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Trump: Ukrayna krizi artık dünya savaşına yol açma tehdidi taşımıyor
Trump: Ukrayna krizi artık dünya savaşına yol açma tehdidi taşımıyor
ABD Başkanı Trump, Ukrayna çevresindeki çatışmanın artık üçüncü dünya savaşına yol açma tehdidi taşımadığını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki çatışmanın artık üçüncü dünya savaşına dönüşme riski taşımadığını, ancak krizin hala çözülememiş olmasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.İngiltere’de düzenlenen ve Beyaz Saray tarafından yayınlanan basın toplantısında konuşan Trump, “Bu savaş, üçüncü dünya savaşına dönüşebilecek bir savaş olabilirdi. Artık bu durumda olduğumuzu düşünmüyorum. Ancak her şey üçüncü dünya savaşına doğru gidiyordu” dedi.Çatışmanın hala çözülememiş olmasından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirten Trump, ilk başkanlık döneminde Ukrayna’da böyle bir gerilimin yaşanmadığını vurgulayarak, “Eğer ben başkan olsaydım, bu asla olmazdı. O dört yıl boyunca böyle bir şey yaşanmadı, hatta buna yakın bir durum bile olmadı” şeklinde konuştu.Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin kısa sürede ‘iyi haberler’ almayı umduğunu belirten Trump, bu durumu çözmekle kendini yükümlü hissettiğini de ekledi.ABD lideri ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i kendisini ‘hayal kırıklığına uğratmakla’ suçladı.
Trump: Ukrayna krizi artık dünya savaşına yol açma tehdidi taşımıyor

ABD Başkanı Trump, Ukrayna çevresindeki çatışmanın artık üçüncü dünya savaşına yol açma tehdidi taşımadığını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki çatışmanın artık üçüncü dünya savaşına dönüşme riski taşımadığını, ancak krizin hala çözülememiş olmasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.
İngiltere’de düzenlenen ve Beyaz Saray tarafından yayınlanan basın toplantısında konuşan Trump, “Bu savaş, üçüncü dünya savaşına dönüşebilecek bir savaş olabilirdi. Artık bu durumda olduğumuzu düşünmüyorum. Ancak her şey üçüncü dünya savaşına doğru gidiyordu” dedi.
Çatışmanın hala çözülememiş olmasından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirten Trump, ilk başkanlık döneminde Ukrayna’da böyle bir gerilimin yaşanmadığını vurgulayarak, “Eğer ben başkan olsaydım, bu asla olmazdı. O dört yıl boyunca böyle bir şey yaşanmadı, hatta buna yakın bir durum bile olmadı” şeklinde konuştu.
Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin kısa sürede ‘iyi haberler’ almayı umduğunu belirten Trump, bu durumu çözmekle kendini yükümlü hissettiğini de ekledi.
ABD lideri ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i kendisini ‘hayal kırıklığına uğratmakla’ suçladı.
