https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/trump-kraliyet-protokolunu-ihlal-etti-kral-charlesin-onune-gecti-1099452074.html
Trump, Kral Charles'ın önüne geçti
Trump, Kral Charles'ın önüne geçti
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump'la birlikte, İngiltere’de ikinci resmi ziyaretine başladı. Trump, kendisi adına düzenlenen karşılama töreninde... 17.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-17T21:41+0300
2025-09-17T21:41+0300
2025-09-17T21:41+0300
dünya
charles
kral charles
donald trump
i̇ngiltere
abd
tören
resmi tören
geçit töreni
askeri geçit töreni
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099451903_0:22:1500:866_1920x0_80_0_0_ac499cced0d941da0c21500f4b8f06aa.jpg
Trump, İngiltere’deki ikinci resmi ziyaretinde Windsor Kalesi’nde askeri geçit töreniyle karşılandı.Atlı kortej sırasında İngiliz ve ABD milli marşları çalındı. Trump, Kral Charles'la birlikte askerleri selamlarken, Kral'ın önüne geçti. Kraliyet protokolünü ihlal ettiği belirtilirken, ülkede Trump'ın hareketinin tepki çektiği ifade edildi.Ardından Kral ve Kraliçe Trump çiftini kaleye götürerek özel bir öğle yemeği verdi. Çift, daha sonra St. George Şapeli’nde Kraliçe II. Elizabeth’in mezarına özel bir ziyaret gerçekleştirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/trump-ingilterede-windsor-kalesinde-kraliyet-karsilamasi-1099443358.html
charles
i̇ngiltere
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099451903_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_bcbd6a3c0a627c9c4133a4abef462788.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
charles, kral charles, donald trump, i̇ngiltere, abd, tören, resmi tören, geçit töreni, askeri geçit töreni
charles, kral charles, donald trump, i̇ngiltere, abd, tören, resmi tören, geçit töreni, askeri geçit töreni
Trump, Kral Charles'ın önüne geçti
ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump'la birlikte, İngiltere’de ikinci resmi ziyaretine başladı. Trump, kendisi adına düzenlenen karşılama töreninde Kraliyet protokolünü ihlal ederek Kral Charles’ın önüne geçince İngiltere'de tartışma yarattı.
Trump, İngiltere’deki ikinci resmi ziyaretinde Windsor Kalesi’nde askeri geçit töreniyle karşılandı.
Atlı kortej sırasında İngiliz ve ABD milli marşları çalındı. Trump, Kral Charles'la birlikte askerleri selamlarken, Kral'ın önüne geçti. Kraliyet protokolünü ihlal ettiği belirtilirken, ülkede Trump'ın hareketinin tepki çektiği ifade edildi.
Ardından Kral ve Kraliçe Trump çiftini kaleye götürerek özel bir öğle yemeği verdi. Çift, daha sonra St. George Şapeli’nde Kraliçe II. Elizabeth’in mezarına özel bir ziyaret gerçekleştirdi.