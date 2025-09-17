Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Trump, Kral Charles'ın önüne geçti
ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump'la birlikte, İngiltere'de ikinci resmi ziyaretine başladı. Trump, kendisi adına düzenlenen karşılama töreninde...
Trump, İngiltere’deki ikinci resmi ziyaretinde Windsor Kalesi’nde askeri geçit töreniyle karşılandı.Atlı kortej sırasında İngiliz ve ABD milli marşları çalındı. Trump, Kral Charles'la birlikte askerleri selamlarken, Kral'ın önüne geçti. Kraliyet protokolünü ihlal ettiği belirtilirken, ülkede Trump'ın hareketinin tepki çektiği ifade edildi.Ardından Kral ve Kraliçe Trump çiftini kaleye götürerek özel bir öğle yemeği verdi. Çift, daha sonra St. George Şapeli’nde Kraliçe II. Elizabeth’in mezarına özel bir ziyaret gerçekleştirdi.
Trump, Kral Charles'ın önüne geçti

© AP PhotoDonald Trump
© AP Photo
ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump'la birlikte, İngiltere’de ikinci resmi ziyaretine başladı. Trump, kendisi adına düzenlenen karşılama töreninde Kraliyet protokolünü ihlal ederek Kral Charles’ın önüne geçince İngiltere'de tartışma yarattı.
Trump, İngiltere’deki ikinci resmi ziyaretinde Windsor Kalesi’nde askeri geçit töreniyle karşılandı.
Atlı kortej sırasında İngiliz ve ABD milli marşları çalındı. Trump, Kral Charles'la birlikte askerleri selamlarken, Kral'ın önüne geçti. Kraliyet protokolünü ihlal ettiği belirtilirken, ülkede Trump'ın hareketinin tepki çektiği ifade edildi.
Ardından Kral ve Kraliçe Trump çiftini kaleye götürerek özel bir öğle yemeği verdi. Çift, daha sonra St. George Şapeli’nde Kraliçe II. Elizabeth’in mezarına özel bir ziyaret gerçekleştirdi.
MULTİMEDYA
Trump İngiltere'de: Windsor Kalesi'nde Kraliyet karşılaması
16:00
