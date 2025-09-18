Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/suriye-disisleri-bakani-seybani-abdye-gidiyor-1099468358.html
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ABD'ye gidiyor
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ABD'ye gidiyor
Sputnik Türkiye
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin ABD'nin Şam'a yönelik yaptırımlarının kalıcı olarak kaldırılması yönelik lobi yapmak için Washintong'u ziyaret... 18.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-18T13:27+0300
2025-09-18T13:27+0300
dünya
marco rubio
ron dermer
axios
suriye
abd
esad hasan şeybani
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/14/1098705270_0:0:3034:1706_1920x0_80_0_0_09130126f28a82d0d56e93cd748d25ed.jpg
Amerikan Axios sitesinde yer alan haberde, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'nin Washington'da ABD Kongresi'nde bazı senatörlerle bir araya gelmesinin beklendiği ifade edildi. Görüşmede, Şeybani'nin Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarının kalıcı olarak kaldırılması için lobi yapacağı kaydedildi.Şeybani'nin ziyaretinde Suriye ile İsrail arasında yeni bir güvenlik anlaşmasına varılması için yürütülen müzakerelerin de gündemde olacağı aktarıldı.Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları geçici olarak kaldırdığı ancak kalıcı olarak kaldırılması için Kongre'nin onaylaması gerektiğine dikkati çekildi.ABD'li Senatör Lindsey Graham, Axios'a yaptığı açıklamada, bir grup senatörle birlikte bugün Kongre'de Şeybani ile görüşeceklerini doğruladı.Şeybani, Rubio ile görüşecekŞeybani'nin Washinton ziyareti kapsamında yarın ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesinin beklendiği bildirildi.Haberde ayrıca 'Suriye ile İsrail arasında yeni bir güvenlik anlaşmasına varılması için dün İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan görüşmenin ayrıntılarına da yer verildi. Müzakereler kapsamında yapılan Londra'daki görüşmede, Şeybani'nin İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer' ile bir araya geldiği belirtildi.Görüşmeye iki ülke arasında arabuluculuk yapan ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın da katıldığı ifade edildi.Yaklaşık 5 saat süren görüşmede, Suriye ile İsrail arasında yeni bir güvenlik anlaşmaya doğru "ilerleme sağlandığı" kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/mit-baskani-kalin-suriye-gecici-hukumeti-cumhurbaskani-sarayla-gorusecek-1099439554.html
suriye
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/14/1098705270_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b167a8d3701ce1a5cec148f5635a6059.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
marco rubio, ron dermer, axios, suriye, abd, esad hasan şeybani
marco rubio, ron dermer, axios, suriye, abd, esad hasan şeybani

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ABD'ye gidiyor

13:27 18.09.2025
© Sputnik / Sergey Guneev / Multimedya arşivine gidinSuriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2025
© Sputnik / Sergey Guneev
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin ABD'nin Şam'a yönelik yaptırımlarının kalıcı olarak kaldırılması yönelik lobi yapmak için Washintong'u ziyaret edeceği bildirildi.
Amerikan Axios sitesinde yer alan haberde, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'nin Washington'da ABD Kongresi'nde bazı senatörlerle bir araya gelmesinin beklendiği ifade edildi. Görüşmede, Şeybani'nin Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarının kalıcı olarak kaldırılması için lobi yapacağı kaydedildi.
Şeybani'nin ziyaretinde Suriye ile İsrail arasında yeni bir güvenlik anlaşmasına varılması için yürütülen müzakerelerin de gündemde olacağı aktarıldı.
Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları geçici olarak kaldırdığı ancak kalıcı olarak kaldırılması için Kongre'nin onaylaması gerektiğine dikkati çekildi.
ABD'li Senatör Lindsey Graham, Axios'a yaptığı açıklamada, bir grup senatörle birlikte bugün Kongre'de Şeybani ile görüşeceklerini doğruladı.

Şeybani, Rubio ile görüşecek

Şeybani'nin Washinton ziyareti kapsamında yarın ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesinin beklendiği bildirildi.
Haberde ayrıca 'Suriye ile İsrail arasında yeni bir güvenlik anlaşmasına varılması için dün İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan görüşmenin ayrıntılarına da yer verildi. Müzakereler kapsamında yapılan Londra'daki görüşmede, Şeybani'nin İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer' ile bir araya geldiği belirtildi.
Görüşmeye iki ülke arasında arabuluculuk yapan ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın da katıldığı ifade edildi.
Yaklaşık 5 saat süren görüşmede, Suriye ile İsrail arasında yeni bir güvenlik anlaşmaya doğru "ilerleme sağlandığı" kaydedildi.
MİT Başkanı Kalın, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2025
TÜRKİYE
MİT Başkanı Kalın, Suriye Geçici Hükümeti Cumhurbaşkanı Şara’yla görüştü
Dün, 14:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала