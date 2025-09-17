Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
MİT Başkanı Kalın, Suriye Geçici Hükümeti Cumhurbaşkanı Şara'yla görüşecek
MİT Başkanı Kalın, Suriye Geçici Hükümeti Cumhurbaşkanı Şara’yla görüşecek
Türkiye Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. 17.09.2025
Güvenlik kaynaklarının aktardığına göre, Kalın, Suriye Geçici Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edilecek.‘Güvenlik meseleleri ele alınacak’Kaynaklara göre, görüşmede, ikili ve bölgesel güvenlik meseleleri ile son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
MİT Başkanı Kalın, Suriye Geçici Hükümeti Cumhurbaşkanı Şara’yla görüşecek

Türkiye Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Suriye’nin başkenti Şam’a gitti.
Güvenlik kaynaklarının aktardığına göre, Kalın, Suriye Geçici Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edilecek.

‘Güvenlik meseleleri ele alınacak’

Kaynaklara göre, görüşmede, ikili ve bölgesel güvenlik meseleleri ile son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
