MİT Başkanı Kalın, Suriye Geçici Hükümeti Cumhurbaşkanı Şara’yla görüşecek

Türkiye Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Suriye’nin başkenti Şam’a gitti. 17.09.2025, Sputnik Türkiye
Güvenlik kaynaklarının aktardığına göre, Kalın, Suriye Geçici Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edilecek.‘Güvenlik meseleleri ele alınacak’Kaynaklara göre, görüşmede, ikili ve bölgesel güvenlik meseleleri ile son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
