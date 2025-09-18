https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/sari-kirmizililar-almanyada-galatasaray-maci-ne-zaman-1099458359.html

Sarı Kırmızılılar Almanya'da: Galatasaray maçı ne zaman?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Eintracht Frankfurt ile TSİ 22.00’de karşılaşacak. Marco Guida’nın yöneteceği maç TRT 1’den canlı yayınlanacak. Sarı-kırmızılılarda Osimhen kadroda yok

Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile bugün maça çıkacak Galatasaray, Almanya'nın Frankfurt kentine geldi.Frankfurt Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadelede İtalyan hakem Marco Guida düdük çalacak. Guida'nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak. Müsabaka, TRT 1'den yayımlanacak.Trendyol Süper Lig'de üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılı takım, doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunun 36 takımla düzenlenen yeni formatında yer alan ilk Türk takımı oldu.Alman temsilcisi ise geçen sezon Almanya 1. Futbol Ligi'ni (Bundesliga) üçüncü bitirerek doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi bileti aldı. Eintracht Frankfurt, üçüncü haftası geride kalan Bundesliga'da 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı. Frankfurt ekibi, son haftada yaklaşık 30 dakika 1 kişi eksik mücadele eden ve maçı 9 kişi tamamlayan Bayer Leverkusen'e 3-1 mağlup olarak kötü bir sonuçla sahadan ayrıldı.Osimhen'in durumuGalatasaray'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in yarınki karşılaşmada forma giyip giymeyeceği antrenman sonrasında belli oldu. Nijerya Milli Takımı'nın FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Ruanda ile yaptığı maçta sakatlanan Osimhen, Süper Lig'in 5. haftasındaki Eyüpspor mücadelesinde forma giyemedi.Ayak bileğindeki gerilme ve kanama nedeniyle yoğun bir tedavi programı uygulanan Osimhen kafilede yer almadı. Galatasaray son 16 maçını kazandıGalatasaray, çıktığı son 16 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı.Son yenilgisini geçen sezon Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 16 karşılaşmayı da kazandı.Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından ligde Samsunspor, Bodrum FK, Trabzonspor, Göztepe ile Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u 3-0, Sivasspor'u 4-1, Eyüpspor'u da 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Fenerbahçe'yi 2-1, Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi.Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ise ligin ilk dört haftasında Gaziantep FK ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0, Kayserispor'u 4-0 ve Çaykur Rizespor'u da 3-1'lik skorla mağlup etti. "Cimbom" son olarak Eyüpspor'u 2-0 yendi.Söz konusu müsabakalarda 47 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 5 gol gördü.UEFA kadrosuGalatasaray'ın UEFA listesinde şu oyuncular bulunuyor:Uğurcan Çakır, Batuhan Şen, Günay Güvenç, Metehan Baltacı, İsmail Jakobs, Davinson Sanchez, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Gabriel Sara, Leroy Sane, Berkan Kutlu, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Lucas Torreira, Mario Lemina, Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Victor Osimhen (sakatlandı), Barış Alper Yılmaz.Frankfurt'ta milli futbolcu Can Uzun forma giyiyorAlman temsilcisi, A Milli Takım'ın genç oyuncularından Can Uzun'u kadrosunda bulunduruyor.Nürnberg'ten geçen sezon başında transfer edilen 19 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon Eintracht Frankfurt'un önemli parçalarından biri oldu. Can, kırmızı-beyazlı formayla 3 Bundesliga maçına çıkıp 3 gol attı.Eintracht Frankfurt'ta geçen sezonun ilk yarısını Galatasaray'da geçiren Belçikalı santrfor Michy Batshuayi de forma giyiyor. Bu sezon 2 lig maçında süre alan Batshuayi, sahada kaldığı 26 dakikada skor katkısı veremedi.Ev sahibi ekipte 2 eksikEintracht Frankfurt'ta Galatasaray'a karşı 2 oyuncu mücadele edemeyecek.Kas sakatlıkları yaşayan tecrübeli oyuncu Mario Götze ile Danimarkalı sağ bek Rasmus Kristensen, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Bağırsak sorunları yaşayan takımın orta sahadaki en önemli oyuncusu İsveçli Hugo Larsson'un ise durumu maç saatinde belli olacak.

