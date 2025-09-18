https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/saglik-raporu-almaya-gitti-7-yildir-olu-oldugunu-ogrendi-1099463700.html

Sağlık raporu almaya gitti, 7 yıldır 'ölü' olduğunu öğrendi

Sağlık raporu almaya gitti, 7 yıldır 'ölü' olduğunu öğrendi

Trabzon’da yaşayan 3 çocuk annesi Sibel Kuştil, sağlık raporu almak için gittiği aile hekimliğinde sağlık sistemi kayıtlarında 7 yıldır “ölü” gözüktüğünü... 18.09.2025, Sputnik Türkiye

Akçaabat ilçesinde aşçılık yapan Sibel Kuştil, iş yerinde kullanmak üzere sağlık raporu almak için aile hekimine başvurdu. Ancak yapılan kontrolde Kuştil’in, sağlık sistemi kayıtlarında 2018’den bu yana ölü olarak göründüğü ortaya çıktı.Ölüm kaydı hastane tarafından girilmişDurumu öğrenmek için İl Sağlık Müdürlüğü’ne giden Kuştil, kendisine 2018 yılında bir devlet hastanesinde ölüm kaydı oluşturulduğunun söylendiğini belirtti. Kuştil, o tarihte dünyaya ölü bebek getirdiğini, bu sırada hastane kayıtlarında bir karışıklık yapılmış olabileceğini düşünüyor.Yaşarken 'ölü' görünüyorKuştil, sistemde ölü göründüğü için ilaç yazdıramadığını, muayene olamadığını ve E-Nabız’a giriş yapamadığını dile getirdi. Yıllardır bu hatanın fark edilmediğini vurgulayan Kuştil, ilgili kurumlara başvuruda bulunarak durumunu düzeltmeye çalışıyor.Kayıtlardaki hata nedeniyle sağlık hizmetlerinden faydalanamayan Kuştil, resmi işlemlerinde de sıkıntılar yaşadığını aktardı.

