https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/50-kurus-uretimden-kalkiyor-mu-aciklama-geldi-1099461803.html
50 kuruş üretimden kalkıyor mu? Açıklama geldi
50 kuruş üretimden kalkıyor mu? Açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Darphane'nin 50 kuruş üretimini durduracağına dair ortaya çıkan haberlere ilişkin açıklama geldi. 50 kuruşun üretiminin devam ettiği belirtildi. 18.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-18T10:32+0300
2025-09-18T10:32+0300
2025-09-18T10:32+0300
ekonomi̇
darphane
darphane ve damga matbaası genel müdürlüğü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/12/1099462041_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_cf714a14c5eeeb345993117dab367102.jpg
Türkiye’de madeni paralara ilişkin son günlerde manipülatif haberler gündeme geldi. Özellikle 50 kuruşun üretimden kaldırılacağı yönündeki iddiaların kaynağı belirsiz ve gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.NTV'nin haberine göre kaynaklardan yapılan açıklamada, 50 kuruşun üretiminin sürdüğü, üretimden kaldırılacağına dair haberlerin tamamen asılsız olduğu vurgulandı.Darphane verileri ne diyor?Darphane verilerine göre, ağustos ayında 1, 5, 10, 25 ve 50 kuruş piyasaya verilmezken, 1 lira ve 5 lira dolaşıma sürüldü. Toplam piyasaya sürülen madeni para tutarı 52 milyon 140 bin lira oldu.Temmuz ayında ise 1 milyon 80 bin adet 50 kuruş piyasaya sürülmüştü. 2009 yılından bu yana piyasaya toplam 13 milyar 534 milyon 734 bin 976 lira madeni para arz edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/kredi-karti-nakit-cekim-ve-kredili-mevduat-hesap-faizleri-dusuruldu-1099457375.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/12/1099462041_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8bc6cd0f43a7d2ee2d56e88e514680ea.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
darphane, darphane ve damga matbaası genel müdürlüğü
darphane, darphane ve damga matbaası genel müdürlüğü
50 kuruş üretimden kalkıyor mu? Açıklama geldi
Darphane'nin 50 kuruş üretimini durduracağına dair ortaya çıkan haberlere ilişkin açıklama geldi. 50 kuruşun üretiminin devam ettiği belirtildi.
Türkiye’de madeni paralara ilişkin son günlerde manipülatif haberler gündeme geldi. Özellikle 50 kuruşun üretimden kaldırılacağı yönündeki iddiaların kaynağı belirsiz ve gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.
NTV'nin haberine göre kaynaklardan yapılan açıklamada, 50 kuruşun üretiminin sürdüğü, üretimden kaldırılacağına dair haberlerin tamamen asılsız olduğu vurgulandı.
Darphane verileri ne diyor?
Darphane verilerine göre, ağustos ayında 1, 5, 10, 25 ve 50 kuruş piyasaya verilmezken, 1 lira ve 5 lira dolaşıma sürüldü. Toplam piyasaya sürülen madeni para tutarı 52 milyon 140 bin lira oldu.
Temmuz ayında ise 1 milyon 80 bin adet 50 kuruş piyasaya sürülmüştü. 2009 yılından bu yana piyasaya toplam 13 milyar 534 milyon 734 bin 976 lira madeni para arz edildi.