Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/50-kurus-uretimden-kalkiyor-mu-aciklama-geldi-1099461803.html
50 kuruş üretimden kalkıyor mu? Açıklama geldi
50 kuruş üretimden kalkıyor mu? Açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Darphane'nin 50 kuruş üretimini durduracağına dair ortaya çıkan haberlere ilişkin açıklama geldi. 50 kuruşun üretiminin devam ettiği belirtildi. 18.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-18T10:32+0300
2025-09-18T10:32+0300
ekonomi̇
darphane
darphane ve damga matbaası genel müdürlüğü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/12/1099462041_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_cf714a14c5eeeb345993117dab367102.jpg
Türkiye’de madeni paralara ilişkin son günlerde manipülatif haberler gündeme geldi. Özellikle 50 kuruşun üretimden kaldırılacağı yönündeki iddiaların kaynağı belirsiz ve gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.NTV'nin haberine göre kaynaklardan yapılan açıklamada, 50 kuruşun üretiminin sürdüğü, üretimden kaldırılacağına dair haberlerin tamamen asılsız olduğu vurgulandı.Darphane verileri ne diyor?Darphane verilerine göre, ağustos ayında 1, 5, 10, 25 ve 50 kuruş piyasaya verilmezken, 1 lira ve 5 lira dolaşıma sürüldü. Toplam piyasaya sürülen madeni para tutarı 52 milyon 140 bin lira oldu.Temmuz ayında ise 1 milyon 80 bin adet 50 kuruş piyasaya sürülmüştü. 2009 yılından bu yana piyasaya toplam 13 milyar 534 milyon 734 bin 976 lira madeni para arz edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/kredi-karti-nakit-cekim-ve-kredili-mevduat-hesap-faizleri-dusuruldu-1099457375.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/12/1099462041_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8bc6cd0f43a7d2ee2d56e88e514680ea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
darphane, darphane ve damga matbaası genel müdürlüğü
darphane, darphane ve damga matbaası genel müdürlüğü

50 kuruş üretimden kalkıyor mu? Açıklama geldi

10:32 18.09.2025
© AABozuk para
Bozuk para - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2025
© AA
Abone ol
Darphane'nin 50 kuruş üretimini durduracağına dair ortaya çıkan haberlere ilişkin açıklama geldi. 50 kuruşun üretiminin devam ettiği belirtildi.
Türkiye’de madeni paralara ilişkin son günlerde manipülatif haberler gündeme geldi. Özellikle 50 kuruşun üretimden kaldırılacağı yönündeki iddiaların kaynağı belirsiz ve gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.
NTV'nin haberine göre kaynaklardan yapılan açıklamada, 50 kuruşun üretiminin sürdüğü, üretimden kaldırılacağına dair haberlerin tamamen asılsız olduğu vurgulandı.

Darphane verileri ne diyor?

Darphane verilerine göre, ağustos ayında 1, 5, 10, 25 ve 50 kuruş piyasaya verilmezken, 1 lira ve 5 lira dolaşıma sürüldü. Toplam piyasaya sürülen madeni para tutarı 52 milyon 140 bin lira oldu.
Temmuz ayında ise 1 milyon 80 bin adet 50 kuruş piyasaya sürülmüştü. 2009 yılından bu yana piyasaya toplam 13 milyar 534 milyon 734 bin 976 lira madeni para arz edildi.
Kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesap faizleri düşürüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2025
EKONOMİ
Kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesap faizleri düşürüldü
07:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала