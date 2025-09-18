https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/50-kurus-uretimden-kalkiyor-mu-aciklama-geldi-1099461803.html

50 kuruş üretimden kalkıyor mu? Açıklama geldi

50 kuruş üretimden kalkıyor mu? Açıklama geldi

Sputnik Türkiye

Darphane'nin 50 kuruş üretimini durduracağına dair ortaya çıkan haberlere ilişkin açıklama geldi. 50 kuruşun üretiminin devam ettiği belirtildi. 18.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-18T10:32+0300

2025-09-18T10:32+0300

2025-09-18T10:32+0300

ekonomi̇

darphane

darphane ve damga matbaası genel müdürlüğü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/12/1099462041_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_cf714a14c5eeeb345993117dab367102.jpg

Türkiye’de madeni paralara ilişkin son günlerde manipülatif haberler gündeme geldi. Özellikle 50 kuruşun üretimden kaldırılacağı yönündeki iddiaların kaynağı belirsiz ve gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.NTV'nin haberine göre kaynaklardan yapılan açıklamada, 50 kuruşun üretiminin sürdüğü, üretimden kaldırılacağına dair haberlerin tamamen asılsız olduğu vurgulandı.Darphane verileri ne diyor?Darphane verilerine göre, ağustos ayında 1, 5, 10, 25 ve 50 kuruş piyasaya verilmezken, 1 lira ve 5 lira dolaşıma sürüldü. Toplam piyasaya sürülen madeni para tutarı 52 milyon 140 bin lira oldu.Temmuz ayında ise 1 milyon 80 bin adet 50 kuruş piyasaya sürülmüştü. 2009 yılından bu yana piyasaya toplam 13 milyar 534 milyon 734 bin 976 lira madeni para arz edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/kredi-karti-nakit-cekim-ve-kredili-mevduat-hesap-faizleri-dusuruldu-1099457375.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

darphane, darphane ve damga matbaası genel müdürlüğü