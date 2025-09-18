https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/rusyada-bir-savunma-isletmesinin-ceosuna-yonelik-saldiri-onlendi-1099458760.html
Rusya'da bir savunma işletmesinin CEO'suna yönelik saldırı önlendi
Rusya'nın St. Petersburg şehrinde terör saldırısı hazırlığını yapan Ukrayna istihbarat ağının çökertildiği belirtildi.
'Kadın kılığına girdi'
08:17 18.09.2025 (güncellendi: 08:26 18.09.2025)
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), St. Petersburg şehrinde bir savunma işletmesinin CEO’suna yönelik terör saldırısının önlendiğini açıkladı. Çökertilen Ukrayna istihbarat ağı mensuplarının işletme yöneticisinin arabasını havaya uçurtmaya hazırlanıyordu.
FSB’nin açıklamasında, St. Petersburg şehrinde, üç Rusya vatandaşından oluşan Ukrayna istihbarat ağının çökertildiği ifade edildi. Yakalanan kişilerin, bir savunma sanayisi işletmesinin CEO’sunun arabasını el yapımı patlayıcıyla havaya uçurtmayı planladığının tespit edildiği kaydedildi.
Açıklamada, “İki tutuklu, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü'ne bağlı bir Ukrayna terör örgütünün amirinin talimatı üzerine bir hedefi gözetledi, ikametgahında keşif yaptı ve St. Petersburg'daki bir mezarlığa kurulan gizli yer aracılığıyla faile patlayıcı bir düzenek teslim etti” ifadesi kullanıldı.
Kiev ajanlarından birinin, güvenlik güçlerini yanıltmak amacıyla kadın kıyafeti giyerek suç mahalline gittiği, ancak bombayı yerleştirdiği sırada FSB mensupları tarafından gözaltına alındığı bildirildi.
Gözaltına alınan kişilerin, sorguları sırasında terör saldırısı planladıklarını ve Telegram mesajlaşma programı aracılığıyla düşmanla işbirliği yaptıklarını itiraf ettiği aktarıldı.
Olayla ilgili dava açılırken tutuklanan kişilerin ömür boyu hapis alabileceği kaydedildi.