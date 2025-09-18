https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/pensilvanyada-silahli-saldiri-uc-polis-memuru-oldu-1099455905.html
Pensilvanya'da silahlı saldırı: Üç polis memuru öldü
Pensilvanya'da silahlı saldırı: Üç polis memuru öldü
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis memuru yaşamını yitirdi. 18.09.2025
Pensilvanya Eyalet Polisi Komiseri Albay Christopher Paris, Pensilvanya'nın York Bölgesi'nde meydana gelen bir silahlı saldırıda üç polis memurunun aldığı yaralar sonucu öldüğünü söyledi.NBC News, beş polis memurunun bir tutuklama emrini yerine getirirken yaralandığını bildirdi.Paris, düzenlediği basın toplantısında, "Saldırganın öldüğünü doğrulayabilirim. Bugün vurulan beş kolluk kuvveti mensubunun üçünün ölümcül, ikisinin ise durumunun şu anda kritik ancak stabil durumda olduğunu doğrulayabilirim." dedi.ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ise, Federal Soruşturma Bürosu görevlilerinin (FBI), York County'de çok sayıda polis memurunun vurulmasının ardından olay yerinde yerel kolluk kuvvetlerine destek verdiği bilgisini paylaştı.
