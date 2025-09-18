https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/rusya-mh17-ucak-kazasi-kararini-bm-uluslararasi-adalet-divaninda-temyize-goturdu-1099484447.html

Rusya, MH17 uçak kazası kararını BM Uluslararası Adalet Divanı’nda temyize götürdü

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya’nın Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Konseyi’nin (ICAO) Moskova'nın 2014 yılında Malezya Havayolları’na ait Boeing MH17 uçağının düşürülmesiyle ilgisi olduğu iddiasına dayanan asılsız kararını BM Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) temyize götürdüğü belirtildi.Açıklamada, “18 Eylül'de Rusya, 1944 tarihli Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi'nin (Şikago Sözleşmesi) 84. maddesi uyarınca, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Konseyi'nin Rusya'nın Malezya Havayolları’na ait MH17 sefer sayılı Boeing uçağının düşmesinde Moskova’yı suçlayan iddiasına ilişkin temelsiz kararını BM Uluslararası Mahkemesi'nde temyize götürdü” denildi.Açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin 2166 sayılı Kararı'nın gereklerine aykırı olarak, ICAO Konseyi'nin kazanın koşullarına ilişkin tam, kapsamlı ve bağımsız bir uluslararası soruşturma yürütmeyi gerekli görmediği, bunun yerine ilgili bir tarafın (Hollanda) himayesinde yürütülen teknik ve cezai soruşturmaların son derece şüpheli sonuçlarına ve öncelikli olarak bir diğer ilgili tarafın (Ukrayna) sağladığı uydurma ‘kanıtlara’ dayandığı vurgulanarak, Rusya’nın ICAO Konseyi kararını yetki, uygulanabilir hukuk, olgular ve ciddi usul ihlalleri gibi tüm yönleriyle temyize taşıdığı kaydedildi.Temyiz başvurusunun, Rusya’nın ICAO Konseyi’nin kararlarının meşruiyetini veya geçerliliğini tanıdığı anlamına gelmediği, zira Rusya’nın daha önce bu kararların ‘geçersiz’ olduğunu beyan ettiği vurgulandı.Rusya’nın Uluslararası Adalet Divanı’ndan bu hassas davada tamamen tarafsız bir yaklaşım sergilemesini beklediği ve gerçeğin ortaya çıkarılması için BM Tüzüğü ve uluslararası hukuk normlarına uygun hareket edeceğini umduğu belirtildi.17 Temmuz 2014’te, Amsterdam’dan Kuala Lumpur’a giden Malezya Havayolları’na ait MH17 sefer sayılı Boeing uçağı, Donetsk yakınlarında içindeki 298 kişiyle düşürülmüş ve olay sonucunda kurtulan olmamıştı.Rusya, Ukrayna'ya ait radarlar ile ABD uydularındaki verilerin MH17 soruşturmasına dahil edilmesini birçok kez talep etmiş ancak olumlu yanıt alamamıştı.

