https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/rusya-disisleri-rusya-icao-konseyinin-mh17-ucagininin-dusurulmesine-iliskin-kararini-tanimayacak-1096198693.html

Rusya Dışişleri: Rusya, ICAO konseyinin MH17 uçağınının düşürülmesine ilişkin kararını tanımayacak

Rusya Dışişleri: Rusya, ICAO konseyinin MH17 uçağınının düşürülmesine ilişkin kararını tanımayacak

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Rusya’nın 2014'te Ukrayna'nın doğusunda düşürülen Malezya Havayolları'na ait MH17 yolcu uçağıyla ilgili... 14.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-14T01:16+0300

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2025-05-14T01:14+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Rusya’nın 2014'te Ukrayna'nın doğusunda düşürülen Malezya Havayolları'na ait MH17 yolcu uçağıyla ilgili olarak Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) konseyinin verdiği kararı tanımyacağı belirtildi.Açıklamada, Rus tarafının Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) konseyinin Malezya Havayolları'na ait MH17 uçağınının düşürülmesi olayıyla ilgili kararına katılmadığı, Moskova'nın olayla bir ilgisinin olmadığı ve soruşturmanın sonuçlarını şüpheli olarak değerlendirdiği kaydedildi.Bakanlığın açıklamasında öne çıkan başlıklar şöyle:Malezya Havayolları’na ait MH17 uçağı, 17 Temmuz 2014’te Ukrayna’nın doğusunda düşmüş ve uçaktaki 298 kişinin tamamı hayatını kaybetmişti.Ölenlerin ailelerinin avukatı Aimar Gimulla, olayın sorumlusunun Ukrayna olduğunu, hava sahasını kapatması gerektiğini belirtmişti.

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rusya dışişleri bakanlığı, malezya havayolları, mh17, icao, rusya, moskova, ukrayna, sbu, uluslararası sivil havacılık örgütü