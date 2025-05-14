https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/rusya-disisleri-rusya-icao-konseyinin-mh17-ucagininin-dusurulmesine-iliskin-kararini-tanimayacak-1096198693.html
Rusya Dışişleri: Rusya, ICAO konseyinin MH17 uçağınının düşürülmesine ilişkin kararını tanımayacak
Rusya Dışişleri: Rusya, ICAO konseyinin MH17 uçağınının düşürülmesine ilişkin kararını tanımayacak
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Rusya’nın 2014'te Ukrayna'nın doğusunda düşürülen Malezya Havayolları'na ait MH17 yolcu uçağıyla ilgili... 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T01:16+0300
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2025-05-14T01:14+0300
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rusya dışişleri bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Rusya’nın 2014'te Ukrayna'nın doğusunda düşürülen Malezya Havayolları'na ait MH17 yolcu uçağıyla ilgili olarak Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) konseyinin verdiği kararı tanımyacağı belirtildi.Açıklamada, Rus tarafının Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) konseyinin Malezya Havayolları'na ait MH17 uçağınının düşürülmesi olayıyla ilgili kararına katılmadığı, Moskova'nın olayla bir ilgisinin olmadığı ve soruşturmanın sonuçlarını şüpheli olarak değerlendirdiği kaydedildi.Bakanlığın açıklamasında öne çıkan başlıklar şöyle:Malezya Havayolları’na ait MH17 uçağı, 17 Temmuz 2014’te Ukrayna’nın doğusunda düşmüş ve uçaktaki 298 kişinin tamamı hayatını kaybetmişti.Ölenlerin ailelerinin avukatı Aimar Gimulla, olayın sorumlusunun Ukrayna olduğunu, hava sahasını kapatması gerektiğini belirtmişti.
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rusya dışişleri bakanlığı, malezya havayolları, mh17, icao, rusya, moskova, ukrayna, sbu, uluslararası sivil havacılık örgütü
rusya dışişleri bakanlığı, malezya havayolları, mh17, icao, rusya, moskova, ukrayna, sbu, uluslararası sivil havacılık örgütü
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Rusya’nın 2014'te Ukrayna'nın doğusunda düşürülen Malezya Havayolları'na ait MH17 yolcu uçağıyla ilgili olarak Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) konseyinin verdiği kararı tanımyacağı belirtildi.
Açıklamada, Rus tarafının Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) konseyinin Malezya Havayolları'na ait MH17 uçağınının düşürülmesi olayıyla ilgili kararına katılmadığı, Moskova'nın olayla bir ilgisinin olmadığı ve soruşturmanın sonuçlarını şüpheli olarak değerlendirdiği kaydedildi.
Bakanlığın açıklamasında öne çıkan başlıklar şöyle:
Rusya’nın olayla bir ilgisi bulunmuyor, Avustralya ve Hollanda'nın aksi yöndeki iddiaları gerçeği yansıtmıyor.
MH17 trajedisinin baş suçlusu Kiev rejimidir.
Rusya daha önce ICAO Konseyine MH17 kazasında dahli olmadığına dair olgusal ve hukuki kanıtlar sunmuş ve bunu üye ülkelere iletmişti.
ICAO, MH17'nin düştüğü bölgede Ukrayna'ya ait ‘Buk’ hava savunma sistemlerinin varlığını görmezden geldi.
Rusya, ICAO Konseyi'nin MH17 ile ilgili kararını tanımayacaktır, bu karar gayrimeşrudur.
Hollanda'nın MH17 soruşturmasının sonuçları, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) tarafından sağlanan şüpheli bilgi ve materyallere dayanıyor.
ICAO Konseyi, konjuktürel nedenlerle kararlar alan, tamamen siyasi bir organdır.
Malezya Havayolları’na ait MH17 uçağı, 17 Temmuz 2014’te Ukrayna’nın doğusunda düşmüş ve uçaktaki 298 kişinin tamamı hayatını kaybetmişti.
Ölenlerin ailelerinin avukatı Aimar Gimulla, olayın sorumlusunun Ukrayna olduğunu, hava sahasını kapatması gerektiğini belirtmişti.