Rusya Dışişleri Bakanlığı: Venezüella'ya yönelik müdahale girişimleri ve güç kullanımı tehditlerini kınıyoruz
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Venezüella’ya yönelik müdahale girişimleri ve güç kullanımı tehditlerini kınıyoruz
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Venezüella'ya yönelik dış müdahale girişimleri ve güç kullanımı tehditlerini sert bir şekilde kınarken, Venezüella halkıyla... 18.09.2025
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey ryabkov
venezüella
nicolas maduro
abd
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 18 Eylül’de Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov’un, Venezüella Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrea Coro ile istişarelerde bulunduğu belirtildi.Açıklamada, “Görüşmede Rus tarafı, Venezuela’ya yönelik dış müdahale girişimleri ile güç kullanımı tehditlerini kararlılıkla kınayarak, Rusya’nın Venezüella halkıyla dayanışma içinde olduğunu ve Nicolas Maduro hükümetinin artan dış baskılara karşı ulusal egemenliği koruma çabalarına tam destek verdiğini ifade etti” ifadelerine yer verildi.
venezüella
SON HABERLER
rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, venezüella, nicolas maduro, abd
rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, venezüella, nicolas maduro, abd

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Venezüella’ya yönelik müdahale girişimleri ve güç kullanımı tehditlerini kınıyoruz

17:50 18.09.2025
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Venezüella’ya yönelik dış müdahale girişimleri ve güç kullanımı tehditlerini sert bir şekilde kınarken, Venezüella halkıyla dayanışma içinde olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 18 Eylül’de Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov’un, Venezüella Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrea Coro ile istişarelerde bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, “Görüşmede Rus tarafı, Venezuela’ya yönelik dış müdahale girişimleri ile güç kullanımı tehditlerini kararlılıkla kınayarak, Rusya’nın Venezüella halkıyla dayanışma içinde olduğunu ve Nicolas Maduro hükümetinin artan dış baskılara karşı ulusal egemenliği koruma çabalarına tam destek verdiğini ifade etti” ifadelerine yer verildi.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2025
DÜNYA
Venezüella ordusu, Karayip Denizi'nde askeri tatbikat düzenleyecek
10:14
