Rusya Dışişleri Bakanlığı: Venezüella’ya yönelik müdahale girişimleri ve güç kullanımı tehditlerini kınıyoruz
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 18 Eylül’de Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov’un, Venezüella Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrea Coro ile istişarelerde bulunduğu belirtildi.Açıklamada, “Görüşmede Rus tarafı, Venezuela’ya yönelik dış müdahale girişimleri ile güç kullanımı tehditlerini kararlılıkla kınayarak, Rusya’nın Venezüella halkıyla dayanışma içinde olduğunu ve Nicolas Maduro hükümetinin artan dış baskılara karşı ulusal egemenliği koruma çabalarına tam destek verdiğini ifade etti” ifadelerine yer verildi.
17:50 18.09.2025 (güncellendi: 17:55 18.09.2025)
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Venezüella’ya yönelik dış müdahale girişimleri ve güç kullanımı tehditlerini sert bir şekilde kınarken, Venezüella halkıyla dayanışma içinde olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 18 Eylül’de Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov’un, Venezüella Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrea Coro ile istişarelerde bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, “Görüşmede Rus tarafı, Venezuela’ya yönelik dış müdahale girişimleri ile güç kullanımı tehditlerini kararlılıkla kınayarak, Rusya’nın Venezüella halkıyla dayanışma içinde olduğunu ve Nicolas Maduro hükümetinin artan dış baskılara karşı ulusal egemenliği koruma çabalarına tam destek verdiğini ifade etti” ifadelerine yer verildi.