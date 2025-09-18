https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/rusya-basbakani-misustin-hacim-acisindan-dunyanin-en-buyuk-dorduncu-ekonomisine-sahibiz-1099462906.html
Rusya Başbakanı Mişustin: Hacim açısından dünyanın en büyük dördüncü ekonomisine sahibiz
Rus ekonomisinin yıllardır Avrupa’nın lideri olduğunu söyleyen Başbakanı Mişustin, ülke ekonomisinin mevcut şartlara uyum sağladığını ve ülkenin dış baskılara... 18.09.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Moskova’da düzenlenen 10. Finans Forumu’nun katılımcılarına video mesajında, Rusya’nın dünyanın en büyük dördüncü ekonomisine sahip olduğunu söyledi.Mişustin, “Rusya, dış baskılara rağmen ilerlemeye devam ediyor. Ülkemiz, ekonominin büyüklüğü açısından Avrupa'daki liderliğini yıllardır sürdürüyor. Küresel ölçekte de istikrarlı bir şekilde dördüncü sırada yer alıyor” ifadesini kullandı.Rus ekonomisinin günümüz şartlarına sorunsuz bir şekilde uyum sağladığını kaydeden Başbakan, “İlerleme devam ediyor. Bu, sosyal kalkınmadan altyapıya ve teknolojiye kadar her alanda fark ediliyor” dedi.Rus borsasının 2030 yılına kadar 1 trilyon ruble (495 milyar TL) yabancı yatırım çekmeyi planladığını söyleyen Mişustin, Rus borsası yabancı sermayeye açık olması gerektiğini belirtti.Rusya borsasının kapitalizasyonunun önümüzdeki yıllarda gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) üçte ikisine ulaşması beklendiğini dile getiren Rus politikacı, finansal hizmetlerde dijitalleşme düzeyinin yüzde 80'i aştığını belirterek ulusal ödeme sisteminin istikrarlı bir şekilde çalıştığını ekledi.
