Putin’in birleştirilen 'Direkt Hat’ programı ve büyük basın toplantısı Aralık’ta yapılacak
Putin’in birleştirilen 'Direkt Hat’ programı ve büyük basın toplantısı Aralık’ta yapılacak
Sputnik Türkiye
18.09.2025
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yerel medyaya açıklamasında, Rusya lideri Vladimir Putin’in halktan gelen soruları yanıtladığı ‘Direkt Hat’ programının Aralık ayında yapılacağını duyurdu.Peskov, “Direkt Hat, büyük basın toplantısıyla birleştirilecek” diye kaydetti.Putin dün ‘Direkt Hat’ programı için hazırlık çalışmalarının başlatılması talimatını verdi. Vatandaşlardan gelen taleplerin bürokrasiyle daha az karşılaşması gerektiğini söyleyen ülke lideri, bu formatın önemini ve güncelliğini koruduğunu, en acil sorunların belirlenmesine ve vatandaşların sorularına yanıt verilmesine yardımcı olduğunu kaydetti.Rusya İçin Halk Cephesi sivil toplum kuruluşunun icra komitesi başkanı Mihail Kuznetsov, ‘Direkt Hat’ programı için vatandaşlardan 2 milyon 600 bin talep geldiğini bildirdi.
09:34 18.09.2025 (güncellendi: 09:36 18.09.2025)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2025
© Sputnik / Сергей Гунеев
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Putin’in geleneksel olarak her yıl sonunda düzenlediği ve önemli mesajlar verdiği büyük basın toplantısının bu yıl ‘Direkt Hat’ programıyla birleştirildiği belirtildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yerel medyaya açıklamasında, Rusya lideri Vladimir Putin’in halktan gelen soruları yanıtladığı ‘Direkt Hat’ programının Aralık ayında yapılacağını duyurdu.
Peskov, “Direkt Hat, büyük basın toplantısıyla birleştirilecek” diye kaydetti.
Putin dün ‘Direkt Hat’ programı için hazırlık çalışmalarının başlatılması talimatını verdi. Vatandaşlardan gelen taleplerin bürokrasiyle daha az karşılaşması gerektiğini söyleyen ülke lideri, bu formatın önemini ve güncelliğini koruduğunu, en acil sorunların belirlenmesine ve vatandaşların sorularına yanıt verilmesine yardımcı olduğunu kaydetti.
Rusya İçin Halk Cephesi sivil toplum kuruluşunun icra komitesi başkanı Mihail Kuznetsov, ‘Direkt Hat’ programı için vatandaşlardan 2 milyon 600 bin talep geldiğini bildirdi.
