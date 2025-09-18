https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/putinin-birlestirilen-direkt-hat-ve-buyuk-basin-toplantisi-aralikta-yapilacak-1099460096.html

Putin’in birleştirilen 'Direkt Hat’ programı ve büyük basın toplantısı Aralık’ta yapılacak

Putin'in birleştirilen 'Direkt Hat' programı ve büyük basın toplantısı Aralık'ta yapılacak

18.09.2025

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yerel medyaya açıklamasında, Rusya lideri Vladimir Putin’in halktan gelen soruları yanıtladığı ‘Direkt Hat’ programının Aralık ayında yapılacağını duyurdu.Peskov, “Direkt Hat, büyük basın toplantısıyla birleştirilecek” diye kaydetti.Putin dün ‘Direkt Hat’ programı için hazırlık çalışmalarının başlatılması talimatını verdi. Vatandaşlardan gelen taleplerin bürokrasiyle daha az karşılaşması gerektiğini söyleyen ülke lideri, bu formatın önemini ve güncelliğini koruduğunu, en acil sorunların belirlenmesine ve vatandaşların sorularına yanıt verilmesine yardımcı olduğunu kaydetti.Rusya İçin Halk Cephesi sivil toplum kuruluşunun icra komitesi başkanı Mihail Kuznetsov, ‘Direkt Hat’ programı için vatandaşlardan 2 milyon 600 bin talep geldiğini bildirdi.

