https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/putinin-birlestirilen-direkt-hat-ve-buyuk-basin-toplantisi-aralikta-yapilacak-1099460096.html
Putin’in birleştirilen 'Direkt Hat’ programı ve büyük basın toplantısı Aralık’ta yapılacak
Putin’in birleştirilen 'Direkt Hat’ programı ve büyük basın toplantısı Aralık’ta yapılacak
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin’in geleneksel olarak her yıl sonunda düzenlediği ve önemli mesajlar verdiği büyük basın toplantısının bu yıl ‘Direkt Hat’... 18.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-18T09:34+0300
2025-09-18T09:34+0300
2025-09-18T09:36+0300
dünya
rusya
vladimir putin
direkt hat
putin ile direkt hat
vladimir putin'le direkt hat
direkt hat programı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/11/1078550062_0:0:2978:1676_1920x0_80_0_0_5a2a91de3dfcaa8523e7cb78c2ac6a3a.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yerel medyaya açıklamasında, Rusya lideri Vladimir Putin’in halktan gelen soruları yanıtladığı ‘Direkt Hat’ programının Aralık ayında yapılacağını duyurdu.Peskov, “Direkt Hat, büyük basın toplantısıyla birleştirilecek” diye kaydetti.Putin dün ‘Direkt Hat’ programı için hazırlık çalışmalarının başlatılması talimatını verdi. Vatandaşlardan gelen taleplerin bürokrasiyle daha az karşılaşması gerektiğini söyleyen ülke lideri, bu formatın önemini ve güncelliğini koruduğunu, en acil sorunların belirlenmesine ve vatandaşların sorularına yanıt verilmesine yardımcı olduğunu kaydetti.Rusya İçin Halk Cephesi sivil toplum kuruluşunun icra komitesi başkanı Mihail Kuznetsov, ‘Direkt Hat’ programı için vatandaşlardan 2 milyon 600 bin talep geldiğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/rusyada-bir-savunma-isletmesinin-ceosuna-yonelik-saldiri-onlendi-1099458760.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/11/1078550062_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_022d17aa5930880ffd16247a05700cb3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, vladimir putin, direkt hat, putin ile direkt hat, vladimir putin'le direkt hat, direkt hat programı
rusya, vladimir putin, direkt hat, putin ile direkt hat, vladimir putin'le direkt hat, direkt hat programı
Putin’in birleştirilen 'Direkt Hat’ programı ve büyük basın toplantısı Aralık’ta yapılacak
09:34 18.09.2025 (güncellendi: 09:36 18.09.2025)
Rusya Devlet Başkanı Putin’in geleneksel olarak her yıl sonunda düzenlediği ve önemli mesajlar verdiği büyük basın toplantısının bu yıl ‘Direkt Hat’ programıyla birleştirildiği belirtildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yerel medyaya açıklamasında, Rusya lideri Vladimir Putin’in halktan gelen soruları yanıtladığı ‘Direkt Hat’ programının Aralık ayında yapılacağını duyurdu.
Peskov, “Direkt Hat, büyük basın toplantısıyla birleştirilecek” diye kaydetti.
Putin dün ‘Direkt Hat’ programı için hazırlık çalışmalarının başlatılması talimatını verdi. Vatandaşlardan gelen taleplerin bürokrasiyle daha az karşılaşması gerektiğini söyleyen ülke lideri, bu formatın önemini ve güncelliğini koruduğunu, en acil sorunların belirlenmesine ve vatandaşların sorularına yanıt verilmesine yardımcı olduğunu kaydetti.
Rusya İçin Halk Cephesi sivil toplum kuruluşunun icra komitesi başkanı Mihail Kuznetsov, ‘Direkt Hat’ programı için vatandaşlardan 2 milyon 600 bin talep geldiğini bildirdi.