80. BM Genel Kurulu görüşmeleri yaklaştı: Trump yeniden BM kürsüsünde olacak
80. BM Genel Kurulu görüşmeleri yaklaştı: Trump yeniden BM kürsüsünde olacak
18.09.2025
Pek çok ülkenin liderleri, gelecek hafta New York'ta düzenlenecek 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmeleri için bir araya gelmeye hazırlanıyor. Görüşmelerde, ABD Başkanı Donald Trump’ın kürsüye dönüşü, Gazze, Ukrayna, Batı ülkelerinin Filistin devletini tanıma eğilimi ile İran’la tırmanan nükleer gerilim öne çıkan gündem başlıkları arasında yer alacak.BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 193 üyeli BM'nin ev sahipliğinde düzenlenecek altı günlük genel görüşmelere yaklaşık 150 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra çok sayıda dışişleri bakanının katılmasının beklendiğini belirtti.Guterres, toplantılardan bir hafta önce yaptığı açıklamada, “Çalkantılı, hatta keşfedilmemiş sularda toplanıyoruz. Jeopolitik uçurumlar derinleşiyor. Çatışmalar şiddetleniyor. Cezasızlık tırmanıyor. Gezegenimiz aşırı ısınıyor. Uluslararası iş birliği, ömrümüzde görülmemiş baskılar altında zorlanıyor.” dedi.Trump, kürsüye dönüyorBu yılki Genel Kurul’un açılış konuşmasını, ikinci başkanlık döneminde sekizinci ayını tamamlayan ABD Başkanı Donald Trump yapacak.Trump daha önce, ABD’nin BM’ye sağladığı fonlarda kesintiye gidilmesini, BM İnsan Hakları Konseyi ile ilişkilerin sonlandırılmasını, Filistinli mültecilere yardım sağlayan UNRWA’ya aktarılan yardımların askıya alınmasını ve UNESCO’dan ayrılmayı talep etmişti. Ayrıca, Paris İklim Anlaşması ile Dünya Sağlık Örgütü’nden de çekilme planlarını açıklamıştı.
Pek çok ülkenin liderleri, gelecek hafta New York'ta düzenlenecek 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmeleri için bir araya gelmeye hazırlanıyor. Görüşmelerde, ABD Başkanı Donald Trump’ın kürsüye dönüşü, Gazze, Ukrayna, Batı ülkelerinin Filistin devletini tanıma eğilimi ile İran’la tırmanan nükleer gerilim öne çıkan gündem başlıkları arasında yer alacak.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 193 üyeli BM'nin ev sahipliğinde düzenlenecek altı günlük genel görüşmelere yaklaşık 150 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra çok sayıda dışişleri bakanının katılmasının beklendiğini belirtti.
Guterres, toplantılardan bir hafta önce yaptığı açıklamada, “Çalkantılı, hatta keşfedilmemiş sularda toplanıyoruz. Jeopolitik uçurumlar derinleşiyor. Çatışmalar şiddetleniyor. Cezasızlık tırmanıyor. Gezegenimiz aşırı ısınıyor. Uluslararası iş birliği, ömrümüzde görülmemiş baskılar altında zorlanıyor.” dedi.
Bu yılki Genel Kurul’un açılış konuşmasını, ikinci başkanlık döneminde sekizinci ayını tamamlayan ABD Başkanı Donald Trump yapacak.
Trump daha önce, ABD’nin BM’ye sağladığı fonlarda kesintiye gidilmesini, BM İnsan Hakları Konseyi ile ilişkilerin sonlandırılmasını, Filistinli mültecilere yardım sağlayan UNRWA’ya aktarılan yardımların askıya alınmasını ve UNESCO’dan ayrılmayı talep etmişti. Ayrıca, Paris İklim Anlaşması ile Dünya Sağlık Örgütü’nden de çekilme planlarını açıklamıştı.