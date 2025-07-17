https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/papa-xiv-leo-kasim-ayinda-turkiyeye-gelmeyi-umuyor-izniki-ziyaret-edecek-1097962804.html
Papa XIV. Leo, kasım ayında Türkiye'ye gelmeyi umuyor: İznik'i ziyaret edecek
Papa XIV. Leo, kasım ayında Türkiye'ye gelmeyi umuyor: İznik'i ziyaret edecek
Sputnik Türkiye
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, kasım ayında Türkiye'ye gelmeyi umduğunu dile getirdi. 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T16:59+0300
2025-07-17T16:59+0300
2025-07-17T17:00+0300
dünya
roma
i̇znik
tören
papa 14. leo
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Katolik dünyasının ruhani lideri olan ve iki ay önce seçilen Papa 14. Leo, yaptığı bir konuşmada, İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere bu yıl Türkiye'yi ziyaret etmeyi umduğunu söyledi. Ekonomim'in haberine göre, Papalık makamının yazlık konutunun bulunduğu, Roma'nın güneydoğusundaki Castel Gandolfo'da ABD'den bir heyeti kabul eden Papa, "İznik Konsili'nin yıl dönümünde, ekümenik anma törenine katılmanızı ve sizi orada tekrar görmeyi umuyorum" ifadelerini kullandı. Neden kasımda gelmeyi istiyor?Kasım ayı Ortodoks dünyası için önemli olan Aziz Andreas Yortisu'na denk geliyor. Bu tarih İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'nin kuruluş günü olarak kabul ediliyor. Böylece hem Katolik hem de Ortodoks dünyası için anlamlı bir zamanlama yakalanmış oluyor. Türkiye'yi daha önce ziyaret eden papalar da bu dönemi tercih etmişti. Neden İznik'e gelmek istiyor?İznik, Hristiyanlık tarihinde önemli bir dönüm noktası olan Birinci İznik Konsili'ne ev sahipliği yapmıştır. 325 yılında Roma İmparatoru Konstantin'in öncülüğünde toplanan bu konseyde, Hristiyanlığın temel inanç esasları şekillendirilmiş ve kiliseler arasındaki görüş ayrılıklarına son verilmiştir. Bu nedenle, Papa 14. Leo'nun İznik ziyareti, hem Katolik dünyasıyla Ortodokslar arasında diyalog sürecine katkı sağlayabilir hem de Papa Francis'in izinden gittiğinin güçlü bir mesajı olabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/hristiyan-din-adamlari-bin-700-yil-sonra-iznikte-bir-araya-geldi-1096374156.html
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roma, i̇znik, tören, papa 14. leo
Papa XIV. Leo, kasım ayında Türkiye'ye gelmeyi umuyor: İznik'i ziyaret edecek
16:59 17.07.2025 (güncellendi: 17:00 17.07.2025)
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, kasım ayında Türkiye'ye gelmeyi umduğunu dile getirdi.
Katolik dünyasının ruhani lideri olan ve iki ay önce seçilen Papa 14. Leo, yaptığı bir konuşmada, İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere bu yıl Türkiye'yi ziyaret etmeyi umduğunu söyledi.
Ekonomim'in haberine göre, Papalık makamının yazlık konutunun bulunduğu, Roma'nın güneydoğusundaki Castel Gandolfo'da ABD'den bir heyeti kabul eden Papa, "İznik Konsili'nin yıl dönümünde, ekümenik anma törenine katılmanızı ve sizi orada tekrar görmeyi umuyorum" ifadelerini kullandı.
Neden kasımda gelmeyi istiyor?
Kasım ayı Ortodoks dünyası için önemli olan Aziz Andreas Yortisu'na denk geliyor. Bu tarih İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'nin kuruluş günü olarak kabul ediliyor. Böylece hem Katolik hem de Ortodoks dünyası için anlamlı bir zamanlama yakalanmış oluyor. Türkiye'yi daha önce ziyaret eden papalar da bu dönemi tercih etmişti.
Neden İznik'e gelmek istiyor?
İznik, Hristiyanlık tarihinde önemli bir dönüm noktası olan Birinci İznik Konsili'ne ev sahipliği yapmıştır. 325 yılında Roma İmparatoru Konstantin'in öncülüğünde toplanan bu konseyde, Hristiyanlığın temel inanç esasları şekillendirilmiş ve kiliseler arasındaki görüş ayrılıklarına son verilmiştir. Bu nedenle, Papa 14. Leo'nun İznik ziyareti, hem Katolik dünyasıyla Ortodokslar arasında diyalog sürecine katkı sağlayabilir hem de Papa Francis'in izinden gittiğinin güçlü bir mesajı olabilir.