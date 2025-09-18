https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/ozel-askeri-harekat-rusyada-bilimsel-gelistirmeleri-hizlandirdi-iha-suruleri-ve-hipersonik-vurgusu-1099463730.html

Özel askeri harekat Rusya'da bilimsel geliştirmeleri hızlandırdı: İHA sürüleri ve hipersonik vurgusu

Rusya'nın önde gelen bilim kurumlarından RAN'ın başında bulunan Krasnikov, Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekatın bilimsel alana etkisini anlattı. 18.09.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Bilimler Akademisi (RAN) Başkanı Gennadiy Krasnikov, Rusya’nın Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekatın bilimsel araştırmaları tetiklediğini ve yeni teknolojik alanlarda önemli sonuçlar kaydedildiğini söyledi.Sputnik'e demeç veren Krasnikov, günümüzde teknolojik savaşın niteliğinin önceki dönemlerden tamamen farklı olduğuna dikkat çekti ve bu durumun yeni görevler ile teknolojik meydan okumalar doğurduğunu ifade etti.“Bugün teknolojiler açısından tamamen farklı bir savaş yürütülüyor. Buna uygun olarak karşımıza yeni görevler ve teknolojik zorluklar çıkıyor” diyen Krasnikov, bilimsel çalışma alanlarının çeşitlendiğini belirtti. Özellikle İHA konusunda büyük bir yoğunlaşma olduğunu ve bu alanda yapay zekayla entegre çözümler geliştirme çabalarının sürdüğünü vurguladı.Krasnikov, 'İHA sürülerinin, operatörler tarafından değil, yapay zekayla yönetileceği' fikrinin günümüzün en güncel konularından biri olduğunu kaydederek bu yaklaşımın, geleceğin savunma konseptlerinde kilit rol oynayacağına işaret etti.'Hipersonik teknoloji alanında aktif çalışmalar yürütülüyor'Röportajda, hipersonik teknoloji ve yeni malzeme geliştirme gibi alanlarda da önemli sonuçlar olduğuna değinildi. Krasnikov, fiiliyatta güncel her alanda bu tür çalışmaların şu anda aktif olarak yürütüldüğünün altını çizdi.Krasnikov ayrıca, Rus ordusunun özel askeri harekatta elde ettiği başarılarda, Rus bilim insanlarının çalışmalarının da etkili olduğuna vurgu yaparak, teknolojik dönüşümün ve Ar-Ge'nin, ülkenin savunma kapasitesinin güçlenmesinde kritik bir rol oynadığına dikkat çekti.

