Milli güreşçi Nesrin Baş, Dünya Şampiyonası’nda finale yükseldi
Hırvatistan'ın Zagreb kentinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda Türkiye'yi temsil eden Nesrin Baş finale yükseldi.
Milli güreşçi Nesrin Baş, Dünya Güreş Şampiyonası’nda finale yükselmeyi başardı.Hırvatistan'da düzenlenen etkinliğin ilk turunda Slovak rakibi Zsuzsanna Molnar’ı 9-4 mağlup eden Nesrin, çeyrek finalde Rumen Alexandra Nicoleta Anghel’i tuşla geçti.Yarı finalde Asya şampiyonu Zelu Li’yi 9-6 skorla saf dışı bırakan milli güreşçi, finalde Ukraynalı Alla Belinska'yla mindere çıkacak.
Milli güreşçi Nesrin Baş, Dünya Güreş Şampiyonası’nda finale yükselmeyi başardı.
Hırvatistan'da düzenlenen etkinliğin ilk turunda Slovak rakibi Zsuzsanna Molnar’ı 9-4 mağlup eden Nesrin, çeyrek finalde Rumen Alexandra Nicoleta Anghel’i tuşla geçti.
Yarı finalde Asya şampiyonu Zelu Li’yi 9-6 skorla saf dışı bırakan milli güreşçi, finalde Ukraynalı Alla Belinska'yla mindere çıkacak.