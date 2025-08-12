https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/muge-anli-ne-zaman-ekranlara-donecek-yayin-tarihini-sosyal-medyadan-acikladi-1098536275.html
Müge Anlı ne zaman ekranlara dönecek? Yayın tarihini sosyal medyadan açıkladı
12.08.2025
Ünlü televizyon programcı Müge Anlı yeni yayın sezonunun ne zaman başlayacağını duyurdu. Müge Anlı ne zaman ekranlara dönüyor? 17 sezondur süren Müge Anlı'nın programı ne zaman başlayacak? Yeni sezon ne zaman başlıyor?Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla milyonlarca kişiye ulaşan ünlü televizyoncu Müge Anlı, yeni sezonun müjdesini verdi ve 1 Eylül'de ekranlara döneceğini duyurdu. 27 Haziran'da sezon finali yapan program tam 17 sezondur sürüyor. Programla ilgili yapılan duyuruda “O bir televizyon fenomeni... Araştırmacı - Gazeteci Müge Anlı 1 Eylül Pazartesi atv'de!” ifadeleri yer aldı. Anlı'nın hayranları sosyal medyada bu açıklamaya binlerce yorum yaptı.
