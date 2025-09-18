https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/msbden-s-400-aciklamasi-sistemler-envanterimizde-durusumuzda-degisiklik-yok-1099465474.html
MSB kaynaklarından S-400 açıklaması: Sistemler envanterimizde, duruşumuzda değişiklik yok
MSB kaynaklarından S-400 açıklaması: Sistemler envanterimizde, duruşumuzda değişiklik yok
2025-09-18T12:28+0300
2025-09-18T12:28+0300
2025-09-18T12:33+0300
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Rusya’nın S-400 hava savunma sistemlerini geri istediğine dair basında yer alan iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Kaynaklar, "S-400 Hava Savunma Sistemleri envanterimizdedir" dedi ve ekledi: "S-400 konusundaki duruşumuzda bir değişiklik bulunmamaktadır."
12:28 18.09.2025 (güncellendi: 12:33 18.09.2025)
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Rusya'nın S-400 hava savunma sistemlerini geri istediği yönündeki iddialara yönelik yaptığı açıklamada "S-400 duruşumuzda bir değişiklik bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Rusya’nın S-400 hava savunma sistemlerini geri istediğine dair basında yer alan iddialara ilişkin açıklamada bulundu.
Kaynaklar, "S-400 Hava Savunma Sistemleri envanterimizdedir" dedi ve ekledi:
"S-400 konusundaki duruşumuzda bir değişiklik bulunmamaktadır."