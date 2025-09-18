https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/msb-acikladi-turkiye-ve-misirda-dogu-akdenizde-ortak-tatbikat-yapacak-1099465249.html
MSB kaynakları açıkladı: 13 yıl aradan sonra Türkiye ve Mısır, Doğu Akdeniz’de ortak tatbikat yapacak
MSB kaynakları açıkladı: 13 yıl aradan sonra Türkiye ve Mısır, Doğu Akdeniz’de ortak tatbikat yapacak
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Mısır arasında 13 yıl aradan sonra ilk kez Doğu Akdeniz’de ortak deniz tatbikatı yapılacağını duyurdu. 18.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-18T12:25+0300
2025-09-18T12:25+0300
2025-09-18T12:31+0300
türki̇ye
milli savunma bakanlığı (msb)
gazze
i̇srail
türkiye
mısır
tatbikat
doğu akdeniz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/14/1073753525_0:0:2780:1563_1920x0_80_0_0_1549d86e0a841aadf3397cdd7b58f138.jpg
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.‘Türkiye-Mısır Dostluk Denizi Tatbikatı’Aktürk, "22-26 Eylül tarihleri arasında Türkiye-Mısır ikili ilişkilerinin geliştirilmesi ve karşılıklı çalışabilirliğin artırılması amacıyla Doğu Akdeniz’de Türkiye-Mısır Dostluk Denizi (Bahr El Sadaka) Deniz Harekatı Özel Tatbikatı’nın icra edilmesi planlandığını açıkladı.Açıklamaya göre Deniz (TCG Oruçreis-TCG Gediz fırkateynleri, TCG İmbat-TCG Bora hücumbotları ve TCG Gür denizaltısı) ve Hava Kuvvetleri (2xF-16) unsurları ile Mısır Deniz Kuvvetleri unsurlarının katılacağı ve 13 yıl aradan sonra ilk kez icra edilecek tatbikatın 25 Eylül’deki Seçkin Gözlemci Günü’ne Deniz Kuvvetleri Komutanı ile Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanı iştirak edecek.Kıbrıs açıklaması: İsrail tedarikini yakından takip ediyoruzBakanlık kaynakları, Kıbrıs’ın İsrail’den Hava Savunma Sistemi tedarik ettiğine yönelik haberlerle ilgili şunları söyledi:Suriye'deki TSK unsurlarının durumuBakanlık kaynakları, Suriye’deki son durum kapsamında bölgede konuşlu Türk birliklerinin durumunda bir değişiklik olup olmadığına dair sorular üzerine de şunları söyledi:‘Gazze’de yaşananları görmezden gelemezler’Açıklama Gazze ile devam etti: "İsrail’in 16 Eylül sabahı Gazze’ye yönelik başlattığı kara harekatı, bölgede iki yılı aşkın süredir devam eden ağır insani trajedinin daha da derinleşmesine yol açmıştır.""İsrail’in, Gazze’de sivil halkı hedef alan saldırıları ve bölge ülkelerine yönelik provokatif eylemleri, Orta Doğu’yu bir kez daha topyekûn istikrarsızlığa sürükleme niyetinin açık göstergesidir. Uluslararası toplum, Gazze’de yaşanan sistematik zulüm, devlet terörü ve soykırımı artık görmezden gelemez.""Uluslararası toplumu, bölgede barışın ve istikrarın sağlanması adına daha fazla gecikmeden etkili ve caydırıcı adımlar atmaya, İsrail’e yönelik ciddi tedbirler almaya davet ediyoruz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/msbden-s-400-aciklamasi-sistemler-envanterimizde-durusumuzda-degisiklik-yok-1099465474.html
türki̇ye
gazze
i̇srail
mısır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/14/1073753525_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7144afce02629f3a750ab2d3749e005f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
milli savunma bakanlığı (msb), gazze, i̇srail, türkiye, mısır, tatbikat, doğu akdeniz
milli savunma bakanlığı (msb), gazze, i̇srail, türkiye, mısır, tatbikat, doğu akdeniz
MSB kaynakları açıkladı: 13 yıl aradan sonra Türkiye ve Mısır, Doğu Akdeniz’de ortak tatbikat yapacak
12:25 18.09.2025 (güncellendi: 12:31 18.09.2025)
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Mısır arasında 13 yıl aradan sonra ilk kez Doğu Akdeniz’de ortak deniz tatbikatı yapılacağını duyurdu.
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.
‘Türkiye-Mısır Dostluk Denizi Tatbikatı’
Aktürk, "22-26 Eylül tarihleri arasında Türkiye-Mısır ikili ilişkilerinin geliştirilmesi ve karşılıklı çalışabilirliğin artırılması amacıyla Doğu Akdeniz’de Türkiye-Mısır Dostluk Denizi (Bahr El Sadaka) Deniz Harekatı Özel Tatbikatı’nın icra edilmesi planlandığını açıkladı.
Açıklamaya göre Deniz (TCG Oruçreis-TCG Gediz fırkateynleri, TCG İmbat-TCG Bora hücumbotları ve TCG Gür denizaltısı) ve Hava Kuvvetleri (2xF-16) unsurları ile Mısır Deniz Kuvvetleri unsurlarının katılacağı ve 13 yıl aradan sonra ilk kez icra edilecek tatbikatın 25 Eylül’deki Seçkin Gözlemci Günü’ne Deniz Kuvvetleri Komutanı ile Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanı iştirak edecek.
Kıbrıs açıklaması: İsrail tedarikini yakından takip ediyoruz
Bakanlık kaynakları, Kıbrıs’ın İsrail’den Hava Savunma Sistemi tedarik ettiğine yönelik haberlerle ilgili şunları söyledi:
GKRY’nin İsrail’den Hava Savunma Sistemi tedarik ettiğine yönelik basında yer alan haberleri yakından takip ediyoruz. GKRY’nin devam eden silahlanma gayretlerinin ve Ada’daki barış ve istikrarı zedeleyecek faaliyetlerinin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Ada’daki dengeleri bozmaya yönelik her türlü girişim dikkatle izlenmekte, KKTC’nin güvenlik ve huzuru için gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de KKTC’nin yanında ve destekçisidir. Kıbrıs Türk halkı da Türkiye’nin güvencesi altındadır.
Suriye'deki TSK unsurlarının durumu
Bakanlık kaynakları, Suriye’deki son durum kapsamında bölgede konuşlu Türk birliklerinin durumunda bir değişiklik olup olmadığına dair sorular üzerine de şunları söyledi:
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye’de; ülkemizin ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, terörle mücadele etmek ve terör koridorunu engellemek üzere uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında bulunmaktadır. Birliklerimizin Suriye’den geri çekilmesi ancak, sınır güvenliğimizin tamamen sağlanması ve terör tehdidinin tümüyle ortadan kalkması durumunda yeniden değerlendirilebilecek bir konudur. Suriye Harekat Alanları’ndaki Tel Rıfat (240 km) ve Menbic’de (365 km) imha edilen tünel uzunluğu 605 kilometreye ulaştı.
‘Gazze’de yaşananları görmezden gelemezler’
Açıklama Gazze ile devam etti:
"İsrail’in 16 Eylül sabahı Gazze’ye yönelik başlattığı kara harekatı, bölgede iki yılı aşkın süredir devam eden ağır insani trajedinin daha da derinleşmesine yol açmıştır."
"İsrail’in, Gazze’de sivil halkı hedef alan saldırıları ve bölge ülkelerine yönelik provokatif eylemleri, Orta Doğu’yu bir kez daha topyekûn istikrarsızlığa sürükleme niyetinin açık göstergesidir. Uluslararası toplum, Gazze’de yaşanan sistematik zulüm, devlet terörü ve soykırımı artık görmezden gelemez."
"Uluslararası toplumu, bölgede barışın ve istikrarın sağlanması adına daha fazla gecikmeden etkili ve caydırıcı adımlar atmaya, İsrail’e yönelik ciddi tedbirler almaya davet ediyoruz."