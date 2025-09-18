https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/msb-acikladi-turkiye-ve-misirda-dogu-akdenizde-ortak-tatbikat-yapacak-1099465249.html

MSB kaynakları açıkladı: 13 yıl aradan sonra Türkiye ve Mısır, Doğu Akdeniz’de ortak tatbikat yapacak

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Mısır arasında 13 yıl aradan sonra ilk kez Doğu Akdeniz’de ortak deniz tatbikatı yapılacağını duyurdu. 18.09.2025, Sputnik Türkiye

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.‘Türkiye-Mısır Dostluk Denizi Tatbikatı’Aktürk, "22-26 Eylül tarihleri arasında Türkiye-Mısır ikili ilişkilerinin geliştirilmesi ve karşılıklı çalışabilirliğin artırılması amacıyla Doğu Akdeniz’de Türkiye-Mısır Dostluk Denizi (Bahr El Sadaka) Deniz Harekatı Özel Tatbikatı’nın icra edilmesi planlandığını açıkladı.Açıklamaya göre Deniz (TCG Oruçreis-TCG Gediz fırkateynleri, TCG İmbat-TCG Bora hücumbotları ve TCG Gür denizaltısı) ve Hava Kuvvetleri (2xF-16) unsurları ile Mısır Deniz Kuvvetleri unsurlarının katılacağı ve 13 yıl aradan sonra ilk kez icra edilecek tatbikatın 25 Eylül’deki Seçkin Gözlemci Günü’ne Deniz Kuvvetleri Komutanı ile Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanı iştirak edecek.Kıbrıs açıklaması: İsrail tedarikini yakından takip ediyoruzBakanlık kaynakları, Kıbrıs’ın İsrail’den Hava Savunma Sistemi tedarik ettiğine yönelik haberlerle ilgili şunları söyledi:Suriye'deki TSK unsurlarının durumuBakanlık kaynakları, Suriye’deki son durum kapsamında bölgede konuşlu Türk birliklerinin durumunda bir değişiklik olup olmadığına dair sorular üzerine de şunları söyledi:‘Gazze’de yaşananları görmezden gelemezler’Açıklama Gazze ile devam etti: "İsrail’in 16 Eylül sabahı Gazze’ye yönelik başlattığı kara harekatı, bölgede iki yılı aşkın süredir devam eden ağır insani trajedinin daha da derinleşmesine yol açmıştır.""İsrail’in, Gazze’de sivil halkı hedef alan saldırıları ve bölge ülkelerine yönelik provokatif eylemleri, Orta Doğu’yu bir kez daha topyekûn istikrarsızlığa sürükleme niyetinin açık göstergesidir. Uluslararası toplum, Gazze’de yaşanan sistematik zulüm, devlet terörü ve soykırımı artık görmezden gelemez.""Uluslararası toplumu, bölgede barışın ve istikrarın sağlanması adına daha fazla gecikmeden etkili ve caydırıcı adımlar atmaya, İsrail’e yönelik ciddi tedbirler almaya davet ediyoruz."

