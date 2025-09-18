Meteoroloji'den İstanbul dahil kritik uyarı: Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkili olacak, su baskınlarına dikkat
06:48 18.09.2025 (güncellendi: 07:52 18.09.2025)
Meteoroloji'den İstanbul dahil kritik uyarı: Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkili olacak, su baskınlarına dikkat
© AA / Didem Mente
Meteoroloji'nin (MGM) hava durumu tahminlerine göre 18 Eylül Perşembe günü Marmara, Karadeniz, Ege’nin ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Akdeniz’in güneydoğusunda kuvvetli sağanak bekleniyor. Batı Karadeniz, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’de sel ve su baskını riski var. Sıcaklık güneyde 1-3° artarken, iç bölgelerde 1-3° azalacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 18 Eylül Perşembe günü hava durumu tahminlerine göre Marmara, Karadeniz, Ege'nin ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve Akdeniz'İn güney doğusunda kuvvetli sağanak yağış etkili olacak.
Hava sıcaklığı güneyde 1-3 derece normallerin üzerinde, iç bölgelerde 1-3 derece normallerinde altında ve diğer bölgelerde mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.
Ani su baskınlarına dikkat
Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın illeri ile Kastamonu, Bolu ve Karabük'ün kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), zamanla Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgarın hızı saatte 60 km'ye çıkıyor
Rüzgarın Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz Bölgelerinde kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
BURSA 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 27°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 23°C – Parçalı bulutlu
DENİZLİ 30°C – Az bulutlu
İZMİR 28°C – Az bulutlu
MANİSA 27°C – Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı az bulutlu, doğusunun parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 31°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 35°C – Parçalı ve az bulutlu
BURDUR 28°C – Parçalı bulutlu
HATAY 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzeyinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA 23°C – Parçalı bulutlu
ÇANKIRI 23°C – Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 20°C – Parçalı bulutlu
KONYA 25°C – Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak, Bartın illeri ile Kastamonu, Bolu ve Karabük'ün kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
BOLU 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Orta Karadeniz'de kuzeyli, Doğu Karadeniz'in güneyinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kuvvetli yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlı
SAMSUN 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kuvvetli yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 33°C – Parçalı bulutlu
VAN 27°C – Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 35°C – Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 32°C – Parçalı bulutlu
MARDİN 33°C – Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 34°C – Parçalı ve az bulutlu