Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok kente sağanak uyarısı: 3 gün sürecek

16.09.2025
Meteoroloji verilerine göre eylül ayının son günlerinde yurdun batısı ve Karadeniz Bölgesi 3 gün sürecek yağışlı havanın etkisi altına girecek. İstanbul’da perşembe ve cuma günü sağanak yağış beklenirken, Karadeniz’de yağışların pazar gününe kadar devam etmesi öngörülüyor.
Sonbaharın etkisiyle hava sıcaklıkları gece ve sabah saatlerinde düşmeye başladı. Güney şehirlerinde sıcak hava sürerken, batı illeri ve Karadeniz Bölgesi yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek.
İstanbul’da perşembe ve cuma sağanak var
Meteoroloji tahminlerine göre İstanbul, Edirne, Bursa, Kocaeli, Yalova, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon başta olmak üzere geniş bir bölgede perşembe günü sağanak yağış görülecek.
Yağışların cuma günü de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Özellikle İstanbul’da hafta sonu yağmur beklenmezken, Karadeniz’de cumartesi ve pazar günleri sağanakların devam edeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarında hissedilir düşüş
Eylül ayının sonuna yaklaşılırken, gece ve sabah saatlerinde sıcaklıklarda hissedilir derecede düşüşler yaşanıyor.