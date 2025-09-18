https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/merkez-bankasindan-pos-komisyon-oranlari-uygulamasinda-degisiklik--1099455393.html
Merkez Bankası'ndan POS komisyon oranları uygulamasında değişiklik
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), POS komisyon oranları uygulamasında değişiklik yaptı.Değişiklik kapsamında üye işyerlerine uygulanan yüzde 3.56 POS komisyon oranı kredi kartı ve banka kartı için ayrıştırılırken, kredi kartı işlemlerinde uygulanan oran değişmedi. Banka kartları ile yapılan işlemlerdeyse uygulanan azami POS komisyon oranı yüzde 1.04’e düşürüldü. POS komisyonu ödemek yerine üye iş yerinin blokeli çalışmayı tercih etmesi durumunda uygulanan 40 günlük azami bloke gün sayısı ise banka kartları için azami 15 gün olarak belirlendi.Banka kartları için belirlenen oranlar, ön ödemeli kartlar ve hesaptan hesaba iş yeri ödemeleri için de geçerli olacak.Yeni uygulama 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak.
pos, pos cihazı, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), merkez bankası
Merkez Bankası'ndan POS komisyon oranları uygulamasında değişiklik
01:58 18.09.2025 (güncellendi: 02:05 18.09.2025)
Kartlarla yapılan alımlarda üye iş yerlerine uygulanan yüzde 3.56 POS komisyon oranında kredi kartı ve banka kartı için ayrıştırılmaya gidildi. Yeni oranlar 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), POS komisyon oranları uygulamasında değişiklik yaptı.
Değişiklik kapsamında üye işyerlerine uygulanan yüzde 3.56 POS komisyon oranı kredi kartı ve banka kartı için ayrıştırılırken, kredi kartı işlemlerinde uygulanan oran değişmedi. Banka kartları ile yapılan işlemlerdeyse uygulanan azami POS komisyon oranı yüzde 1.04’e düşürüldü.
POS komisyonu ödemek yerine üye iş yerinin blokeli çalışmayı tercih etmesi durumunda uygulanan 40 günlük azami bloke gün sayısı ise banka kartları için azami 15 gün olarak belirlendi.
Banka kartları için belirlenen oranlar, ön ödemeli kartlar ve hesaptan hesaba iş yeri ödemeleri için de geçerli olacak.
Yeni uygulama 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak.