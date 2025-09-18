Türkiye
Merkez Bankası'ndan POS komisyon oranları uygulamasında değişiklik
ekonomi̇
pos
pos cihazı
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
merkez bankası
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), POS komisyon oranları uygulamasında değişiklik yaptı.Değişiklik kapsamında üye işyerlerine uygulanan yüzde 3.56 POS komisyon oranı kredi kartı ve banka kartı için ayrıştırılırken, kredi kartı işlemlerinde uygulanan oran değişmedi. Banka kartları ile yapılan işlemlerdeyse uygulanan azami POS komisyon oranı yüzde 1.04’e düşürüldü. POS komisyonu ödemek yerine üye iş yerinin blokeli çalışmayı tercih etmesi durumunda uygulanan 40 günlük azami bloke gün sayısı ise banka kartları için azami 15 gün olarak belirlendi.Banka kartları için belirlenen oranlar, ön ödemeli kartlar ve hesaptan hesaba iş yeri ödemeleri için de geçerli olacak.Yeni uygulama 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak.
01:58 18.09.2025 (güncellendi: 02:05 18.09.2025)
© AAPos Cihazı - Kredi Kartı - Ödeme
© AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), POS komisyon oranları uygulamasında değişiklik yaptı.
Değişiklik kapsamında üye işyerlerine uygulanan yüzde 3.56 POS komisyon oranı kredi kartı ve banka kartı için ayrıştırılırken, kredi kartı işlemlerinde uygulanan oran değişmedi. Banka kartları ile yapılan işlemlerdeyse uygulanan azami POS komisyon oranı yüzde 1.04’e düşürüldü.
POS komisyonu ödemek yerine üye iş yerinin blokeli çalışmayı tercih etmesi durumunda uygulanan 40 günlük azami bloke gün sayısı ise banka kartları için azami 15 gün olarak belirlendi.
Banka kartları için belirlenen oranlar, ön ödemeli kartlar ve hesaptan hesaba iş yeri ödemeleri için de geçerli olacak.
Yeni uygulama 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak.
