Mehmet Emin Ekmen'den 'komisyon' yorumu: Yasa teklifi Meclis'e gelebilir

Yurtiçi gelişmeler noktasında örgütün fesih sonrası silahsızlanma ve üyelerinin hukuki statüsünün belirlenmesine dair yasal faaliyet gerçekleşmediği için ‘bu niye olmuyor?’ diye beklenen ve ‘sorun mu var?’ diye düşünülmesi gayet makul. Yurtdışında da Suriye’nin mesele ile ilişkisi bilindiğinde ve gelişmeler takip edildiğinde Ankara’nın da rızası alınmış bir formülle, Şam ile SDG arasındaki görüşmelerin neticelenmemiş olmasın da bir sorun gibi görünüyor. Ama bu tip süreçlerin doğası bu tehditleri içeriyor. Suriye’de siyasi ve idari adem-i merkeziyet modeliyle SDG’nin kendi güçlerini Şam’a entegre edeceğini en kuvvetli ihtimal olarak görüyorum. Bazı gelişmeleri duyuyoruz, tıkanma değil de yavaş ilerleme olabilir. Silahını yaktığında hangi hukuki statüye tabi olacağını görmesi ve tercihini bu yönde kullanabiliyor olması gerekir. Bunu gördüğünde icabet edip etememeye, gelip gelmemeye kararını verebilmeli diye düşünüyorum. En acil adım yasama faaliyetidir. Meclis 1 Ekim’de açılacak. Ekim ayının sonuna doğru yasa teklifinin Meclis gündemine gelebileceğini öngörüyorum. Pamuk ipliği, dağılabilecek bir masa, bitecek bir süreç gibi yapılan değerlendirmeleri kaygılı bir izleyiş ya da sürece eleştirel bakanlara bağlı olarak yorumlayabiliriz. Zaman daha hızlı ilerleyebilir. Orkun Özeller’in tutuklanmasını doğru bulmuyorum. Orkun Özeller’in sözlerinin çok daha ağır olanlarını komisyonda dinledik.