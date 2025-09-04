https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/avustralyadan-tartismali-karar-yuzlerce-multeci-nauru-adasina-gonderilecek-1099095823.html
Avustralya’dan tartışmalı karar: Yüzlerce mülteci Nauru Adası’na gönderilecek
04.09.2025
Yeni yasa kapsamında Avustralya, Nauru ile 30 yıllık bir anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre, ülke 350’ye kadar kişiyi kabul etmesi için Nauru’ya toplamda 2,5 milyar Avustralya doları ödeyecek. Bunun 400 milyonu peşin, her yıl ise 70 milyon dolarlık ek ödeme yapılacak.Küçük ada, büyük endişe Yaklaşık 12 bin nüfusa sahip Nauru, sadece 21 kilometrekare büyüklüğünde. Ada halkı, sabıka kaydı bulunan yüzlerce kişinin yerleştirilmesi fikrine temkinli yaklaşıyor. Bir iş insanı, “Bu kolay bir para kapma yöntemi. Ama umarım ekonomi için doğru şekilde kullanılır” diyerek kaygılarını dile getirdi.Tepkiler büyüyor Avustralya’da muhalefetten de eleştiriler yükseldi. Yeşiller Partisi Senatörü David Shoebridge, “Nauru küçücük bir ada, neredeyse hiç ekonomisi yok. Orayı çöplük gibi kullanıyorlar” diyerek yasayı kınadı.İnsan Hakları İzleme Örgütü, yasayı eleştirerek, Avustralya’nın mültecileri planlarını onlara bildirmeden sınır dışı edebileceğini ve daha önce Nauru’ya gönderilenlerin tıbbi ihmal yaşadığını hatırlattı.İngiltere'nin Ruanda örneğiAvustralya'nın bu kararı, İngilitere'nin son yıllarda gündemde olan Ruanda Planı'nı hatırlatıyor. Londra yönetimi, Manş Denizi üzerinden ülkeye gelen sığınmacıları Afrika'daki Ruanda'ya göndermeyi hedefliyor. Plan, kamuoyunda ve yargıda sert tartışmalara yol açsa da hükümet, bunu caydırıcı bir adım olarak savunuyor.
