Peskov: Putin'in Direkt Hat programı ve büyük basın toplantısı için hazırlıklar başladı

2025 yılının sonuna doğru gelinirken Rusya'da gözler Putin'in geleneksel yıllık basın toplantılarına çevrilmiş durumda.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu yıl gerçekleştireceği Direkt Hat programı ve büyük basın toplantısı için hazırlıklara başladıklarını belirtti.Peskov, Putin'in Rusya halkından gelen soruları yanıtladığı Direkt Hat programının geleneksel hale geldiği üzere bu yıl da büyük basın toplantısıyla birleştirileceğini bildirdi.Etkinliğin Aralık ayında gerçekleştirileceğini ve hazırlıklara başladıklarını anlatan Peskov, kesin tarihi daha sonra kamuoyuyla paylaşacaklarını kaydetti.Direkt Hat programı ve büyük basın toplantısının birleştirildiği formata 'Vladimir Putin ile Yılın Özeti' adı verilmişti. Bir önceki 'Vladimir Putin ile Yılın Özeti', 19 Aralık 2024'te düzenlenmişti.Putin dün ‘Direkt Hat’ programı için hazırlık çalışmalarının başlatılması talimatını vermişti. Vatandaşlardan gelen taleplerin bürokrasiyle daha az karşılaşması gerektiğini söyleyen Rus lider, bu formatın önemini ve güncelliğini koruduğunu, en acil sorunların belirlenmesine ve vatandaşların sorularına yanıt verilmesine yardımcı olduğunu kaydetmişti.Federal Meclis konuşmasının tarihi belli değilKremlin Sözcüsü, Putin'in parlamentonun alt ve üst kanatlarının bir arada bulunduğu Federal Meclis'teki yıllık konuşmasının tarihiyle ilgili soru karşısında, bunun henüz belli olmadığını belirtti.Peskov, Federal Meclis konuşması için şimdilik uzmanlar düzeyinde taslak çalışmaların hazırlandığını sözlerine ekledi.
SON HABERLER
2025 yılının sonuna doğru gelinirken Rusya'da gözler Putin'in geleneksel yıllık basın toplantılarına çevrilmiş durumda.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu yıl gerçekleştireceği Direkt Hat programı ve büyük basın toplantısı için hazırlıklara başladıklarını belirtti.

Peskov, Putin'in Rusya halkından gelen soruları yanıtladığı Direkt Hat programının geleneksel hale geldiği üzere bu yıl da büyük basın toplantısıyla birleştirileceğini bildirdi.

Etkinliğin Aralık ayında gerçekleştirileceğini ve hazırlıklara başladıklarını anlatan Peskov, kesin tarihi daha sonra kamuoyuyla paylaşacaklarını kaydetti.

Direkt Hat programı ve büyük basın toplantısının birleştirildiği formata 'Vladimir Putin ile Yılın Özeti' adı verilmişti. Bir önceki 'Vladimir Putin ile Yılın Özeti', 19 Aralık 2024'te düzenlenmişti.

Putin dün ‘Direkt Hat’ programı için hazırlık çalışmalarının başlatılması talimatını vermişti. Vatandaşlardan gelen taleplerin bürokrasiyle daha az karşılaşması gerektiğini söyleyen Rus lider, bu formatın önemini ve güncelliğini koruduğunu, en acil sorunların belirlenmesine ve vatandaşların sorularına yanıt verilmesine yardımcı olduğunu kaydetmişti.

Federal Meclis konuşmasının tarihi belli değil

Kremlin Sözcüsü, Putin'in parlamentonun alt ve üst kanatlarının bir arada bulunduğu Federal Meclis'teki yıllık konuşmasının tarihiyle ilgili soru karşısında, bunun henüz belli olmadığını belirtti.

Peskov, Federal Meclis konuşması için şimdilik uzmanlar düzeyinde taslak çalışmaların hazırlandığını sözlerine ekledi.
UKRAYNA KRİZİ
Rusya'nın özel askeri harekatı sürüyor: Bin 400 kadar Ukraynalı militan etkisiz hale getirildi
13:08
