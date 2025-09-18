https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/peskov-putinin-direkt-hat-programi-ve-buyuk-basin-toplantisi-icin-hazirliklar-basladi-1099468558.html

Peskov: Putin'in Direkt Hat programı ve büyük basın toplantısı için hazırlıklar başladı

Peskov: Putin'in Direkt Hat programı ve büyük basın toplantısı için hazırlıklar başladı

Sputnik Türkiye

2025 yılının sonuna doğru gelinirken Rusya'da gözler Putin'in geleneksel yıllık basın toplantılarına çevrilmiş durumda. 18.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-18T13:39+0300

2025-09-18T13:39+0300

2025-09-18T13:39+0300

dünya

vladimir putin

federal meclis

rusya

vladimir putin'le direkt hat

vladimir putin'le yılın özeti

dmitriy peskov

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/13/1091754535_0:0:3381:1902_1920x0_80_0_0_b0b6eff2d4c00c77c13394afaef86281.jpg

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu yıl gerçekleştireceği Direkt Hat programı ve büyük basın toplantısı için hazırlıklara başladıklarını belirtti.Peskov, Putin'in Rusya halkından gelen soruları yanıtladığı Direkt Hat programının geleneksel hale geldiği üzere bu yıl da büyük basın toplantısıyla birleştirileceğini bildirdi.Etkinliğin Aralık ayında gerçekleştirileceğini ve hazırlıklara başladıklarını anlatan Peskov, kesin tarihi daha sonra kamuoyuyla paylaşacaklarını kaydetti.Direkt Hat programı ve büyük basın toplantısının birleştirildiği formata 'Vladimir Putin ile Yılın Özeti' adı verilmişti. Bir önceki 'Vladimir Putin ile Yılın Özeti', 19 Aralık 2024'te düzenlenmişti.Putin dün ‘Direkt Hat’ programı için hazırlık çalışmalarının başlatılması talimatını vermişti. Vatandaşlardan gelen taleplerin bürokrasiyle daha az karşılaşması gerektiğini söyleyen Rus lider, bu formatın önemini ve güncelliğini koruduğunu, en acil sorunların belirlenmesine ve vatandaşların sorularına yanıt verilmesine yardımcı olduğunu kaydetmişti.Federal Meclis konuşmasının tarihi belli değilKremlin Sözcüsü, Putin'in parlamentonun alt ve üst kanatlarının bir arada bulunduğu Federal Meclis'teki yıllık konuşmasının tarihiyle ilgili soru karşısında, bunun henüz belli olmadığını belirtti.Peskov, Federal Meclis konuşması için şimdilik uzmanlar düzeyinde taslak çalışmaların hazırlandığını sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/rusyanin-ozel-askeri-harekati-suruyor-bin-400-kadar-ukraynali-militan-etkisiz-hale-getirildi-1099467065.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, federal meclis, rusya, vladimir putin'le direkt hat, vladimir putin'le yılın özeti, dmitriy peskov