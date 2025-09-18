https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/jose-mourinhonun-yeni-takimi-belli-oldu-1099478292.html

Jose Mourinho'nun yeni takımı belli oldu

Benfica, Jose Mourinho’yu 2027 yazına kadar geçerli bir sözleşmeyle takımın başına getirdi. 62 yaşındaki Mourinho, salı günü Karabağ karşısında alınan şok... 18.09.2025, Sputnik Türkiye

Benfica, Portekizli teknik adam Jose Mourinho’yu 2027 yılına kadar takımın başına getirdi.Mourinho, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off turunda yeni takımı Benfica’ya elenmesinin ardından görevden alınmasından sadece bir ay sonra yeniden göreve dönmüş oldu.Teknik direktörlük kariyerine 2000 yılında Benfica’da başlayan Mourinho, kulüp başkanıyla yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle sadece 10 maç yönettikten sonra ayrılmıştı.

