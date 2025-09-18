Türkiye
Jose Mourinho'nun yeni takımı belli oldu
Jose Mourinho'nun yeni takımı belli oldu
Benfica, Jose Mourinho’yu 2027 yazına kadar geçerli bir sözleşmeyle takımın başına getirdi. 62 yaşındaki Mourinho, salı günü Karabağ karşısında alınan şok... 18.09.2025, Sputnik Türkiye
Benfica, Portekizli teknik adam Jose Mourinho’yu 2027 yılına kadar takımın başına getirdi.Mourinho, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off turunda yeni takımı Benfica’ya elenmesinin ardından görevden alınmasından sadece bir ay sonra yeniden göreve dönmüş oldu.Teknik direktörlük kariyerine 2000 yılında Benfica’da başlayan Mourinho, kulüp başkanıyla yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle sadece 10 maç yönettikten sonra ayrılmıştı.
18:01 18.09.2025 (güncellendi: 18:02 18.09.2025)
© AA / Eren BozkurtJose Mourinho
© AA / Eren Bozkurt
Benfica, Jose Mourinho’yu 2027 yazına kadar geçerli bir sözleşmeyle takımın başına getirdi. 62 yaşındaki Mourinho, salı günü Karabağ karşısında alınan şok Şampiyonlar Ligi mağlubiyetinin ardından görevden alınan Bruno Lage’in yerine geçti.
Benfica, Portekizli teknik adam Jose Mourinho’yu 2027 yılına kadar takımın başına getirdi.
Mourinho, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off turunda yeni takımı Benfica’ya elenmesinin ardından görevden alınmasından sadece bir ay sonra yeniden göreve dönmüş oldu.
Teknik direktörlük kariyerine 2000 yılında Benfica’da başlayan Mourinho, kulüp başkanıyla yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle sadece 10 maç yönettikten sonra ayrılmıştı.
