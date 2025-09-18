https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/jose-mourinhonun-yeni-takimi-belli-oldu-1099478292.html
Jose Mourinho'nun yeni takımı belli oldu
Jose Mourinho'nun yeni takımı belli oldu
Sputnik Türkiye
Benfica, Jose Mourinho’yu 2027 yazına kadar geçerli bir sözleşmeyle takımın başına getirdi. 62 yaşındaki Mourinho, salı günü Karabağ karşısında alınan şok... 18.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-18T18:01+0300
2025-09-18T18:01+0300
2025-09-18T18:02+0300
spor
jose mourinho
fenerbahçe
benfica futbol takımı
portekiz
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol antrenörü
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/13/1092844895_0:0:3075:1730_1920x0_80_0_0_8309944aefa8ca61dfeb5e7d9eef0e35.jpg
Benfica, Portekizli teknik adam Jose Mourinho’yu 2027 yılına kadar takımın başına getirdi.Mourinho, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off turunda yeni takımı Benfica’ya elenmesinin ardından görevden alınmasından sadece bir ay sonra yeniden göreve dönmüş oldu.Teknik direktörlük kariyerine 2000 yılında Benfica’da başlayan Mourinho, kulüp başkanıyla yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle sadece 10 maç yönettikten sonra ayrılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/mourinho-ali-koc-hakkinda-ilk-kez-konustu-1099454441.html
portekiz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/13/1092844895_41:0:2770:2047_1920x0_80_0_0_6de77a48f14debc97f2813b53c325053.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
jose mourinho, fenerbahçe, benfica futbol takımı, portekiz, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol antrenörü, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
jose mourinho, fenerbahçe, benfica futbol takımı, portekiz, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol antrenörü, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
Jose Mourinho'nun yeni takımı belli oldu
18:01 18.09.2025 (güncellendi: 18:02 18.09.2025)
Benfica, Jose Mourinho’yu 2027 yazına kadar geçerli bir sözleşmeyle takımın başına getirdi. 62 yaşındaki Mourinho, salı günü Karabağ karşısında alınan şok Şampiyonlar Ligi mağlubiyetinin ardından görevden alınan Bruno Lage’in yerine geçti.
Benfica, Portekizli teknik adam Jose Mourinho’yu 2027 yılına kadar takımın başına getirdi.
Mourinho, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off turunda yeni takımı Benfica’ya elenmesinin ardından görevden alınmasından sadece bir ay sonra yeniden göreve dönmüş oldu.
Teknik direktörlük kariyerine 2000 yılında Benfica’da başlayan Mourinho, kulüp başkanıyla yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle sadece 10 maç yönettikten sonra ayrılmıştı.