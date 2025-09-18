https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/izmir-gaziemirde-mobilya-fabrikasinda-yangin-cikti-1099483011.html

İzmir Gaziemir’de mobilya fabrikasında yangın çıktı

İzmir’in Gaziemir ilçesi Sarnıç bölgesinde bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 18.09.2025, Sputnik Türkiye

İzmir Gaziemir'de bulunan bir mobilya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahale devam ediyor. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

